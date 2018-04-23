В Ереване оппозиция возобновила акции протеста

ЕРЕВАН, 23 апр — РИА Новости. В Ереване возобновились акции протеста против избрания премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна, передает корреспондент РИА Новости.Шествия проводят сразу несколько групп протестующих, одна из акций стартовала у Ереванского государственного университета. При этом демонстранты остались без главных лидеров. Еще в субботу задержали Армена Григоряна и Давида Санасаряна, а в воскресенье — депутатов Никола Пашиняна, Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна.Акции против избрания Саргсяна начались 13 апреля. В рамках новой парламентской республики (с 9 апреля) премьер фактически возглавляет страну. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации и 17 апреля объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна на пост председателя правительства.В воскресенье очередное шествие оппозиции остановили в районе Эребуни. Полиция применила спецсредства. Перед этим состоялись переговоры между Пашиняном и Саргсяном, которые продлились три минуты и закончились безрезультатно.Премьер-министр назвал действия оппозиционера шантажом и посоветовал ему вернуться в правовое поле, пригрозив, что в противном случае вся ответственность ляжет на него. Полиция разогнала митинг, а его организаторов во главе с Пашиняном принудительно удалила с места собрания. Позднее их задержали.Специальная следственная служба Армении уточняла, что задержала 24 человека в рамках уголовного дела о массовых беспорядках, среди них трое депутатов — лидеров протеста.