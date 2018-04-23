Покупателям электрокаров в Казахстане предложили выделять по 5 тысяч долларов

Председатель ОЮЛ "Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром" Олег Алферов рассказал о развитии рынка электромобилей в стране, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В ходе брифинга в СЦК Олег Алферов отметил, что в Китае работает процесс государственного субсидирования покупки электроавтомобилей.



"В отношении автомобилей нового класса субсидия приближается к 13-14 тысячам в долларовом эквиваленте. Таким образом, государство обеспечивает почти половину стоимости приобретаемого электромобиля, радикально облегчая финансовую нагрузку на конечного покупателя", - высказался глава "КазАвтоПром".



Он дополнил, что механизм выплаты аналогичных субсидий обсуждается и в Казахстане. По его словам, данный вопрос лишь на стадии обсуждения.



"Этот вопрос лишь обсуждается. Причем в гораздо более скромных объемах, чем в масштабах китайского рынка. Обсуждается вопрос субсидирования в размере пяти тысяч в долларовом эквиваленте на единицу приобретаемой продукции", - пояснил Олег Алферов.



Он отметил, что даже если такие субсидии будут внедрены в Казахстане, уровня снижения цены на электроавто, как в Китае, достичь не удастся из-за ряда причин.



"Рынка электромобилей даже в отдаленном его понимании в казахстанских условиях сегодня нет. Если подводить итоги первых трех месяцев 2018 года, то на территории Казахстана было реализовано всего пять полностью электрических автомобилей. Три из них - автомобили бренда Tesla. Как мы уже не раз повторяли в этих стенах - это микроскопический сегмент казахстанского рынка премиальных автомобилей. Не более того", - заключил Олег Алферов.