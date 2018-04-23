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Когда вернут похищенные деньги из ЕНПФ

Просмотров:214 Опубликовано: Сегодня, 14:16
Когда вернут похищенные деньги из ЕНПФ
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель правления ЕНПФ Нурбуби Наурызбаева прокомментировала решение суда по делу о хищениях экс-председателем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Судья, оглашая приговор по делу о хищениях в ЕНПФ, потребовал удовлетворить иск АО «ЕНПФ» о взыскании с Ерденаева, Медетбекова, Бахтова и Кенжебаева 5 млрд тенге в течение 3 месяцев. Также взыскать в доход государства госпошлину в размере 1% от взысканной суммы, что составит 50 млн тенге.

«На сегодня мы никакие деньги не получали. Мы ждем апелляционного производства, после его завершения, когда будет ее решение, мы будем подавать иски на возмещение ущерба на сумму 5 млрд тенге», - сказала председатель правления АО «ЕНПФ» Нурбуби Наурызбаева.

Напомним, в январе 2017 года были задержаны председатель правления ЕНПФ Руслан Ерденаев и начальник управления финансовых рисков департамента управления рисками АО «ЕНПФ» Муса Бахтов, а также председатель наблюдательного совета АО «АлатауМунайАлтын» Бахытжан Кенжебаев, директор ТОО «Бузгул Аурум» Азат Найзагарин. Им было предъявлено обвинение по пункту 2 части 4 статьи 189 (Присвоение и растрата вверенного чужого имущества) УК РК. Сумма сомнительной сделки, по факту которой и началось досудебное расследование, составила 5 млрд тенге. Приговором суда все приговорены к различным срокам заключения.
Источник: inform.kz
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