12-летний школьник украл кредитку родителей и улетел на Бали

Школьник из Сиднея (Австралия) украл кредитную карточку родителей, обманом выманил свой паспорт у бабушки и один улетел на Бали, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.
Поссорившись с матерью Эммой, которая запретила 12-летнему сыну лететь на Бали, он самостоятельно забронировал билет на самолет и номер в отеле, а потом пересек границу.
Дрю, как прозвали его в американском новостном агентстве A Current Affair, сказал родителям, что отправился в школу, однако вместо этого доехал до вокзала и оттуда поездом добрался в аэропорт. По словам мальчика, единственный раз, когда его попросили показать документы, был во время пересадки в Перте, Австралия, после чего ребенка беспрепятственно пропустили в самолет. Прилетев на Бали, Дрю зарегистрировался в отеле All Seasons и сказал персоналу, что ждет приезда сестры.
Обман вскрылся, когда учительница позвонила семье мальчика и сообщила, что он отсутствовал на уроках. Выяснив, что сын уже на Бали, мать полетела на остров и забрала его домой.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.