В Казахстане просят ввести мораторий на покупку иномарок госорганами

Казахстанские чиновники уже потратили на покупку иностранных автомобилей 10-13 млн тенге. Об этом сообщил глава Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана Олег Алферов, передает LS.



По словам председателя "КазАвтоПрома", несмотря на призывы помочь отечественному автопрому, некоторые казахстанские госучреждения продолжают закупать автомобили иностранного производства.



"Предпочтение отдается в основном бренду Toyota, прежде всего Toyota Camry и Toyota Hilux в ценовом диапазоне от 10 до 13 млн тенге. Если поименно и конкретно, то ДВД Костанайской области приобрел автомобиль Toyota Hilux по цене 13,9 млн тенге, аппарат Шымкенского городского маслихата приобрел Toyota Camry по цене 12,9 млн тенге, областной противотуберкулезный диспансер ЗКО приобрел автомобиль Mitsubishi Outlander за 12,6 млн тенге, областной Казахский драматический театр имени Махамбета в Атырауской области купил Toyota Camry стоимостью 9,9 млн тенге и Институт геофизический исследований приобрел Toyota Hilux стоимостью чуть дороже 13 млн тенге", – заявил Алферов.



Итого, по его данным, за квартал текущего года государственные учреждения купили пять иномарок на 62,3 млн тенге. При этом в 2017 году чиновники приобрели 461 иномарку на сумму 4,7 млрд тенге. Именно это, по словам Алферова, стало причиной появления инициативы по восстановлению моратория на приобретение иностранных авто и возвращению преференций отечественным производителям, существовавшим до присоединения Казахстана к ВТО.



"Сегодня в рамках работы мажилиса над внесением поправок в закон о госзакупках мы участвуем в обсуждении этого законодательного акта и рассчитываем, что наши предложения будут услышаны и представители отечественных госорганов будут приобретать исключительно отечественные автомобили", - сказал Алферов.



При этом он отметил, что большинство госорганов все же выбирают отечественные машины. И более трети всех закупаемых автомобилей приходится на автомобили Lada.



Ранее глава "КазАвтоПрома" рассказал о дискуссии по госсубсидированию покупок электромобилей размером до $5 тыс. А также заявлял, что в качестве компенсации колебаний нацвалюты государство могло бы помочь автопроизводителям с выходом на внешние рынки.