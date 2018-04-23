В Армении освободили лидера акций протестов

ЕРЕВАН, 23 апр – РИА Новости. В Армении освободили из-под стражи оппозиционного депутата Никола Пашиняна, который возглавляет акции протеста из-за избрания премьером экс-президента Сержа Саргсяна, передает корреспондент РИА Новости.



Вместе с ним освободили еще двух депутатов — Арарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна.



"Я требую освобождения всех задержанных. Остальное скажу на сегодняшнем митинге", — заявил Пашинян журналистам.



После выхода из СИЗО он присоединился к митингующим.



"За последние 24 часа я был полностью изолирован. Сейчас изучу списки всех задержанных, и мы займемся их освобождением", — добавил лидер оппозиции.



Также он рассказал, что встречался в СИЗО с первым вице-премьером Кареном Карапетяном.



"Он пришел в мою камеру, и сегодня вечером мы об этом поговорим. Я предлагаю взять паузу пару часов, чтобы посмотреть, как развиваются события", — заявил депутат.



Акции протеста



Акции против избрания Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации и 17 апреля объявила о начале "бархатной революции".



В понедельник протесты возобновились, несмотря на то что демонстранты остались без главных лидеров. Еще в субботу задержали Армена Григоряна и Давида Санасаряна, а в воскресенье — депутатов Никола Пашиняна, Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна.



Позднее стало известно, что к демонстрантам присоединились несколько десятков военных. В Минобороны осудили этот шаг и пообещали "принять меры" в отношении тех, кто самовольно оставил части. В понедельник полиция задержала 33 демонстранта.



Лидеры протестов заявили, что не намерены на время переговоров с властями призывать демонстрантов покинуть улицы.