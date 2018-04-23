Я ошибся - премьер Армении Серж Саргсян ушел в отставку

АСТАНА, 23 апр — Sputnik. Премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку. Соответствующее решение было официально обнародовано в понедельник, 23 апреля.



Отставка главы правительства, в руках которого сосредоточена власть в стране, последовала против многодневных массовых акций протеста в Ереване и в других городах Армении, передает Sputnik Армения.



"Обращаюсь к вам в последний раз как глава государства. Никол Пашинян (лидер оппозиции – ред.) был прав. Я ошибся. В сложившейся ситуации есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны", — цитирует пресс-служба слова Саргсяна.



Встреча премьер-министра Армении Сержа Саргсяна с лидером движения Мой шаг Николом Пашиняном

© Sputnik / Asatur Yesayants

Оппозиция и власть не договорились: митинги захлестнули Армению

Митинги, демонстрации и шествия начались 13 апреля. Возглавил протестное движение "Мой шаг" лидер парламентской фракции блока "Елк" ("Выход") Никол Пашинян.



В воскресенье, 22 апреля, Саргсян встретился с Пашиняном для переговоров, однако диалог сорвался, так как оппозиционер заявил, что они собрались только для обсуждения ухода Саргсяна. После этого премьер резко встал и покинул место встречи, назвав требования Пашиняна шантажом.



Саргсян был избран главой правительства 17 апреля текущего года, после двух президентских сроков. В соответствии с новой конституцией Армении, вступившей в силу 9 апреля, глава правительства сосредотачивает в руках реальную власть в стране.