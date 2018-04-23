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Компания с миллиардным долгом перед ЕНПФ допустила дефолт

Просмотров:268 Опубликовано: Сегодня, 18:25
Компания с миллиардным долгом перед ЕНПФ допустила дефолт
.
В начале года АО "АБДИ Компани" допустило дефолт по выплате держателям своих облигаций. Об этом говорится на сайте биржи KASE, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По информации Казахстанской фондовой биржи, компания в срок до 18 января 2018 года должна была по облигациям KZ2C0Y19C805 осуществить выплату на сумму 268,122 миллиона тенге за соответствующий период и оплатить первый этап погашения основного долга на сумму 1,227 миллиарда тенге.

"Таким образом, представитель держателя облигаций сообщает, что эмитент не исполнил своих обязательств в срок до 27 января 2018 года, что означает наступление события дефолта по облигациям НИН: KZ2C0Y19C805", - отмечается в сообщении на сайте биржи.

Согласно отчету ЕНПФ, номинальная стоимость облигаций KZ2C0Y19C805 в активах фонда - 3,818 миллиарда тенге. Их количество - 342,940, дата погашения: 8 января 2027 года. При этом текущая стоимость оценивается в 2,339 миллиарда тенге. В удельном весе от инвестиционного портфеля ЕНПФ облигации АО "АБДИ" составляют 0,03 процента.

В ЕНПФ, в свою очередь, сообщили что осуществляется досудебное урегулирвание задолженности. Отмечается, что, таким образом, в списке проблемных заемщиков ЕНПФ появился еще один участник.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Isco (Посетители) Сегодня, 19:51
"Пенсионные", так называемые отчисления - это банальная дань. Никто этих денег ни у себя на счетах, ни в своих карманах никогда не увидит.
 
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  • синдбад
  • Satuk
 Thornhill (Посетители) Сегодня, 19:36
ЕНПФ просрал 2,339 миллиарда .... Кто то разбогател на эти деньги, а нам в отчётах напишут "убыток".
Воруют беспредельно!
 
 

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