Компания с миллиардным долгом перед ЕНПФ допустила дефолт

В начале года АО "АБДИ Компани" допустило дефолт по выплате держателям своих облигаций. Об этом говорится на сайте биржи KASE, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По информации Казахстанской фондовой биржи, компания в срок до 18 января 2018 года должна была по облигациям KZ2C0Y19C805 осуществить выплату на сумму 268,122 миллиона тенге за соответствующий период и оплатить первый этап погашения основного долга на сумму 1,227 миллиарда тенге.
"Таким образом, представитель держателя облигаций сообщает, что эмитент не исполнил своих обязательств в срок до 27 января 2018 года, что означает наступление события дефолта по облигациям НИН: KZ2C0Y19C805", - отмечается в сообщении на сайте биржи.
Согласно отчету ЕНПФ, номинальная стоимость облигаций KZ2C0Y19C805 в активах фонда - 3,818 миллиарда тенге. Их количество - 342,940, дата погашения: 8 января 2027 года. При этом текущая стоимость оценивается в 2,339 миллиарда тенге. В удельном весе от инвестиционного портфеля ЕНПФ облигации АО "АБДИ" составляют 0,03 процента.
В ЕНПФ, в свою очередь, сообщили что осуществляется досудебное урегулирвание задолженности. Отмечается, что, таким образом, в списке проблемных заемщиков ЕНПФ появился еще один участник.
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