В России начнут блокировать сайты за отказ удалять порочащие сведения

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволяет судебным приставам ограничивать доступ к интернет-ресурсам за отказ удалять сведения, порочащие честь и достоинство гражданина или деловую репутацию юридического лица, передает ТАСС.
Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
Федеральным закон вводит нормы выполнения судебных предписаний по удалению указанных сведений в интернете: в частности, если ресурс, распространивший такую информацию, после требования суда не удалил ее, "судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа" к нему.
В течение одного рабочего дня с момента вынесения постановления об ограничении доступа к сайту пристав-исполнитель направляет такое постановление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.
Федеральный закон вступает в силу со дня опубликования.
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