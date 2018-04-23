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В России начнут блокировать сайты за отказ удалять порочащие сведения

Просмотров:63 Опубликовано: Сегодня, 21:13
В России начнут блокировать сайты за отказ удалять порочащие сведения
Фото из открытых источников
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволяет судебным приставам ограничивать доступ к интернет-ресурсам за отказ удалять сведения, порочащие честь и достоинство гражданина или деловую репутацию юридического лица, передает ТАСС.

Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Федеральным закон вводит нормы выполнения судебных предписаний по удалению указанных сведений в интернете: в частности, если ресурс, распространивший такую информацию, после требования суда не удалил ее, "судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа" к нему.

В течение одного рабочего дня с момента вынесения постановления об ограничении доступа к сайту пристав-исполнитель направляет такое постановление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.

Федеральный закон вступает в силу со дня опубликования.
Источник: today.kz
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