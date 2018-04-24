Американку оштрафовали на 500 долларов за яблоко

Жительницу американского штата Колорадо оштрафовали на 500 долларов за незадекларированное яблоко, сообщает UPI.



Как рассказала Кристал Тэдлок, она отправилась из Парижа в Денвер на самолете авиакомпании Delta. Во время полета пассажиров кормили, и женщина отложила яблоко из обеда в сумку, чтобы съесть его позже.



В аэропорту Денвера таможенник поинтересовался, дорого ли обошлась ей поездка во Францию, и, получив утвердительный ответ, заявил, что сейчас она станет еще дороже. Оказалось, что Тэдлок не задекларировала яблоко и должна заплатить штраф 500 долларов.



По словам американки, представителям авиакомпании стоило предупредить пассажиров о том, что весь обед должен быть съеден до пересечения границы. В Delta ответили, что пассажиры должны соблюдать закон.



Отметим, что согласно таможенному законодательству США все продукты питания подлежат обязательной декларации.