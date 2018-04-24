О судьбе пенсионных денег, возвращенных из проблемного азербайджанского банка, рассказали в НБ РК

Стоимость облигаций правительства Республики Азербайджан, в которые вложены средства ЕНПФ, составляет 71,492 миллиарда тенге, или около 222,377 миллиона долларов, по состоянию на 1 марта 2018 года. Снижение цены за несколько месяцев составило около 4,86 миллиарда тенге. Об этом свидетельствуют данные Единого накопительного пенсионного фонда, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как известно, еще три года назад Казахстан вложил 250 миллионов долларов в ценные бумаги Международного банка Азербайджана. В последующие годы финансовый институт начал испытывать сложности. Позже, в августе 2017 года, руководитель ЕНПФ Нурбуби Наурызбаева сообщила, что в рамках переговоров был одобрен обмен облигаций Международного банка Азербайджана на суверенные облигации правительства Азербайджана по номиналу.



"Срок обращения данных бумаг - 15 лет. Доходность - 3,5 процента в валюте, то есть в долларах", - сообщала Наурызбаева.



Как следует из отчетности ЕНПФ, в результате приобретено 258 307 облигаций правительства Азербайджана XS1678623734 по номинальной стоимости 88,131 миллиарда тенге, или около 258,284 миллиона долларов по курсу на 2 октября в 341,22 тенге за доллар. Однако их текущая стоимость, по данным того же отчета, составила 76,352 миллиарда тенге, или 223,761 миллиона долларов.



Но за несколько месяцев и эта сумма снизилась. Так, согласно отчету на 1 марта 2018 года, азербайджанские бумаги имеют текущую стоимость 71,492 миллиарда тенге, или около 222,3 миллиона долларов по курсу на 1 марта в 321,49 тенге. Таким образом, за прошедшее время стоимость облигаций упала примерно на 4,86 миллиарда тенге, или около 1,384 миллиона долларов.



Отметим, срок погашения этих облигаций наступает в 2032 году.



Как объяснили в Нацбанке, вопросы к азербайджанскому банку возникли еще в 2016 году, спустя два года после покупки в октябре 2014 года облигаций на 250 миллионов долларов со сроком обращения 10 лет и ставкой 8,25 процента годовых. Однако тогда деньги не вернули. В результате разбирательств правительство Азербайджана предоставило свои бумаги по номинальной цене - 258,3 миллиона долларов, заменив облигации проблемного банка. В эту сумму вошло 8,3 миллиона долларов в качестве компенсации за начисленное купонное вознаграждение по облигациям МБА за период с 9 апреля по 31 августа 2017 года.



"Учитывая ставку купонного вознаграждения по ГЦБ Азербайджана в размере 3,5 процента годовых, которая значительно ниже ставок вознаграждения по аналогичным ценным бумагам, стоимость постановки на учет полученных ценных бумаг составила 225,4 миллиона долларов, или 87,26 процента от номинальной стоимости", - прокомментировали в Нацбанке.



В финансовом регуляторе подчеркивают, что рыночная стоимость долговых ценных бумаг развивающихся стран постоянно изменяется. В частности, за период нахождения ГЦБ Азербайджана в портфеле пенсионных активов ЕНПФ их рыночная цена находилась в диапазоне 82-90 процентов от номинальной стоимости.



В центробанке Казахстана объяснили, почему было принято такое решение. Сообщается, что 23 мая 2017 года во время встречи с зарубежными кредиторами в Лондоне МБА представил три варианта реструктуризации. В их числе: обмен обязательств МБА на 200 миллионов госдолга Азербайджана со сроком обращения 12 лет (до 2029 года) и купонной ставкой вознаграждения 5,125 процента годовых, либо на 250 миллионов долларов госдолга со сроком обращения в 15 лет (до 2032 года) и ставкой 3,5 процента годовых, либо на 250 миллионов долларов нового выпуска облигаций МБА со сроком обращения семь лет (до 2024 года) и ставкой 3,5 процента годовых.



Отмечается, что Национальным Банком совместно с правительством Республики Казахстан из предложенных трех опций была выбрана вторая опция реструктуризации.



"Выбранная опция являлась оптимальной с точки зрения риска, так как предполагала обмен обязательств без потери номинальной стоимости на суверенный долг правительства Азербайджанской Республики, имеющего более высокий кредитный статус по отношению к МБА. Данная опция реструктуризации была выбрана большинством зарубежных кредиторов, обязательства которых относились к старшему долгу", - сообщили в Нацбанке.



Сообщается, что на сегодняшний день по государственным ценным бумагам Азербайджана, имеющимся в портфеле пенсионных активов ЕНПФ, получено купонное вознаграждение на сумму 4,5 миллиона долларов. К концу срока погашения держателям указанных облигаций будет возвращена их номинальная стоимость, которая по имеющимся ГЦБ Азербайджана составляет 258,3 миллиона долларов. При этом согласно условиям выпуска данных ценных бумаг досрочное погашение облигаций будет осуществляться поэтапно, начиная с 2030 года.



"Национальный Банк на регулярной основе проводит мониторинг рыночной стоимости ГЦБ Азербайджана, имеющихся в портфеле пенсионных активов ЕНПФ, и при необходимости готов принять соответствующие меры в отношении данных инвестиций", - пояснили в финансовом регуляторе.



В свою очередь, экономист Арман Байганов назвал сделку приемлемой.



"Нормальная сделка. При реструктуризации проблемного долга всегда что-то теряешь. Но непонятно, зачем ЕНПФ вкладывал в страну, где бюджет зависит, так же как и в Казахстане, от нефти. Это равносильно тому, что у нас в Казахстане хранить, и, к тому же, у нас больше золотовалютных резервов и есть Нацфонд. Это никчемная инвестполитика. Надо инвестировать в страны с диверсифицированной экономикой с большей долей перерабатываемой продукции. Лучше бы эти деньги хранили в банках Казахстана, и они пошли бы во благо экономики, чем в банки стран со схожей экономикой. Видимо, привлекли высокие ставки", - сказал эксперт.