Гибель 52 человек в автобусе: водителям вновь продлили арест

Водителям сгоревшего в Актюбинской области автобуса, в котором погибли 52 человека, продлили арест еще на месяц, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.



"Постановлением от 21 апреля 2018 года продлили санкцию до 24 мая в отношении Танатова, Пернебекова, Кыргызбаева. Пока идет досудебное расследование", - сообщила пресс-секретарь Актюбинского областного суда Гульжахан Бисенова.



Напомним, Максат Пернебеков, Нуржан Кыргызбаев, Барат Танатов были задержаны 24 января 2018 года по подозрению в совершении преступления по части 4 статьи 345 УК РК. Задержанным вменяют нарушение правил эксплуатации транспортного средства. Ранее суд в Актобе санкционировал арест троих водителей автобуса на два месяца, в марте арест был продлен еще на месяц.



Как ранее информировали в прокуратуре, в ходе следствия установлено, что причиной возгорания явилось нарушение водителями правил эксплуатации автотранспортного средства и правил пожарной безопасности вследствие использования паяльной лампы в салоне автобуса. Собранными фактическими данными установлена причастность к данному преступлению всех троих водителей автобуса.



Пассажирский автобус в Иргизском районе Актюбинской области загорелся 18 января в 10.30 утра. По данным Комитета по ЧС, из горящего транспорта удалось выбраться пятерым пассажирам. 52 человека погибли на месте.