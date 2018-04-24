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Президент Армении назвал причины протестов в стране

Просмотров:248 Опубликовано: Сегодня, 11:11
Президент Армении назвал причины протестов в стране
Президент Армении Армен Саркисян (в центре). Фото ©РИА Новости
Президент Армении Армен Саркисян заявил, что отсутствие веры в будущее, социальные трудности и чувство неудовлетворенности привели к народным волнениям, сообщает РИА Новости.

"Мы не раз говорили, что в стране много проблем. Отсутствие веры в будущее, социальные трудности, чувство неудовлетворенности привели к народному движению. Эти факторы для граждан страны являются существенными. Это исторический момент для нашей родины, пора создать новую Армению", - приводит его слова Sputnik Армения.

Президент Армении подчеркнул, что глубоко ценит мудрое решение Сержа Саргсяна оставить пост лидера страны, которое позволило избежать столкновений.

Серж Саргсян в понедельник подал в отставку с поста главы армянского правительства на фоне продолжающихся десять дней акций протеста. Президент Саркисян принял отставку кабинета министров.

Акции против избрания возглавляющего страну с 2008 года Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. В рамках новой парламентской республики (с 9 апреля) премьер фактически возглавляет страну. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации и 17 апреля объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении 17 апреля избрал Саргсяна на пост председателя правительства.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 13:14
Omir-ai. Biz qaida, ármen qaida!
 
 

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