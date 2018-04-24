Под марихуаной на служебном авто: чиновника уволили в Акмолинской области

Совет по этике провел служебное расследование в отношении руководителя Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района, который был задержан в состоянии наркотического опьянения на служебном авто, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Департамент Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по Акмолинской области.
"Установлено, что 23 марта 2018 года руководитель Отдела Ахамбаев К.А. на служебном автотранспорте был задержан в состоянии наркотического опьянения сотрудниками дорожно-патрульной полиции Есильского РОВД. По заключению медицинского освидетельствования был установлен факт употребления Ахамбаевым К.А. марихуаны", - сообщили в Департаменте АДГСПК.
Отмечается, что постановлением суда Ахамбаев признан виновным в совершении правонарушения и подвергнут административному взысканию в виде лишения прав управления транспортным средством сроком на 3 года.
"Таким образом, руководителем отдела Ахамбаевым нарушены требования Этического кодекса государственных служащих РК. По итогам рассмотрения дисциплинарного дела Совет по этике вынес решение об увольнении руководителя Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района Ахамбаева К.А. с занимаемой государственной должности", - отмечается в сообщении.
Кроме того, Совет по этике в Акмолинской области рассмотрел дисциплинарное дело в отношении акима Кенбидайкского сельского округа Коргалжынского района Иманова Б.К.
"В нарушение требований Земельного кодекса РК, несмотря на отсутствие землеустроительного проекта акимом Кенбидайкского сельского округа Имановым Б.К. принято решение о предоставлении земельного участка жителю села. Своими действиями аким оказал неправомерное предпочтение физическому лицу, тем самым совершил правонарушение", - отметили в Департаменте.
Сообщается, что Совет по этике принял решение наложить на Иманова дисциплинарное взыскание в виде "предупреждения о неполном служебном соответствии".
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