Дату школьных выпускных назвали в МОН РК

Выпускные в казахстанских школах пройдут 15 июня 2018 года. Об этом сообщается в блоге министра образования и науки РК Ерлана Сагадиева, передает Tengrinews.kz.
"Министерством образования и науки Республики Казахстан по республике 15 июня 2018 года определена единая дата проведения торжественного мероприятия по вручению аттестата выпускникам 2017-2018 учебного года. В целях организованного проведения данного мероприятия в организациях общего среднего образования разработана Концеция проведения выпускных мероприятий "Ел жүрегі - Астана", посвященных 20-летию Астаны", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось об утвержденных сроках окончания учебного года и проведения выпускных экзаменов в школах. Для 9 (10) классов итоговые выпускные экзамены пройдут с 28 мая по 8 июня 2018 года, государственные выпускные экзамены - с 29 мая по 30 июня 2018 года. Для 11 (12) классов экзамены стартуют 29 мая 2018 года и продлятся до 9 июня.
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