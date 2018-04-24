Решение министра обороны - Майкеев о проведении боевого парада в Отаре

Первый заместитель министра обороны Мурат Майкеев сообщил, что казахстанские Вооруженные Силы покажут новые виды техники на боевом параде в Отаре, передает корреспондент Tengrinews.kz."Решение министра обороны (о проведении боевого парада в Отаре - ред.). Мы должны показать свою новую боевую технику, мы должны показать свое умение и профессионализм. Мы раз в пять лет проводим боевой парад. Прошло пять лет, в 2013 году мы проводили. У нас появилось высокоточное оружие, у нас появились новые виды техники. Мы покажем их использование и то, что мы освоили их", - пояснил Мурат Майкеев.По данным СМИ, во время парада 2013 года в Отаре пострадали местные жители. Осколочное ранение получил чабан и его малолетний ребенок."Сейчас мы все учли, никаких чабанов рядом не будет, все отселены. На нашей территории мы будем работать", - отметил первый замминистра обороны.Первый в истории Вооруженных Сил боевой парад, посвященный Дню защитника Отечества, состоялся 7 мая 2013 года. Тогда в боевом параде приняли участие более 7 тысяч военнослужащих, свыше 400 единиц военной техники, более 80 самолетов и вертолетов.Также в ходе мероприятия состоялась прямая видеотрансляция из акватории Каспийского моря, зрители могли наблюдать, как корабли Военно-морских сил Казахстана производили залпы.