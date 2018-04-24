Американец создает из жестяных банок произведения искусства стоимостью тысячи долларов

Вот эта имеет название «TRAEPHEXA».

Ну и вот такой шедевр Ноа назвал «FOURSTAERE».

Видели ли вы когда-нибудь, как из обычных жестяных банок создаются настоящие шедевры. Если нет, то сейчас увидите. Этот американец создает настоящие произведения искусств, которые продает за тысячи долларов.Художник Ноа Деледда из американского штата Мичиган создает потрясающие фигуры на обычных жестяных банках. В своих работах он в основном использует пальцы, а точнее большой палец, рассказывает Joinfo.ua.Каждый из таких шедевров стоит не менее 2000 долларовМужчина делает всяческие загибы, царапины, вмятины на банках так, чтобы в итоге получился необычный и симметричный рисунок. Его работы поистине удивляют, ведь вручную не так просто соблюсти настолько идеальный рисунок без специальных аппаратов. Но этот парень может!Правда и у него не сразу все вышло идеально! Чтобы добиться таких форм, Ноа пришлось не один десяток банок испортить. Однако сейчас он настоящий профессионал, который высоко ценит свои работы, ведь одна из таких банок стоит, начиная от 2000 долларов.У Ноа Делледы есть свой сайт, на котором он и выставляет свою «красоту». А ведь и вправду, тиснения ручной работы, стоят таких денег!Но помимо того, каждая такая банка имеет свое название. Так, например, такая баночка называется «PROSPAERE».банкаМы знаем еще одного американца, который прославился благодаря своему умению - он создает инсталляции из стеклянных кубов, которые были повреждены при транспортировке работниками почтовых служб. Чтобы получить материал для творчества, Бешти в течение девяти лет создает из стекла прямоугольные кубы, упаковывает их в коробки и почтовой службой FedEx отправляет сам себе. Если объекты приходят целыми, то он перепаковывает их и отправляет заново.