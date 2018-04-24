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Началась частичная передача активов ЕНПФ внешним управляющим компаниям – АФК

Просмотров:116 Опубликовано: Сегодня, 17:41
Началась частичная передача активов ЕНПФ внешним управляющим компаниям – АФК
Иллюстративное фото
Начата частичная передача активов АО "Единый накопительный пенсионный фонд" внешним управляющим компаниям. Такую информацию приводит Ассоциация финансистов Казахстана, которая представила анализ деятельности ЕНПФ по итогам марта 2018 года, передает Today.kz.

"По состоянию на начало апреля количество вкладчиков пенсионного фонда увеличилось до 10 114,9 тысячи человек, что на 18,4 тысячи счетов больше, по сравнению с предыдущим месяцем. Из числа вкладчиков 95,2 процента или 9 627,3 тысячи – вкладчики по обязательным пенсионным взносам, из которых 9 406,4 тысячи имеют пенсионные накопления", - говорится на сайте.
Количество вкладчиков по добровольным пенсионным взносам составило 38,1 тысячи человек, а остальные 449,6 тысячи счетов открыты по обязательным профессиональным пенсионным взносам.

К началу апреля суммарные пенсионные накопления граждан Казахстана составили 7 974,07 миллиарда тенге, увеличившись на 2,5 процента с начала года. Отметим, что за 2017 год пенсионные накопления выросли на 16,4 процента или 1 095,5 миллиарда тенге.

Пенсионные взносы за три месяца 2018 года составили 199,02 миллиарда тенге, тогда как за аналогичный период 2017-го взносы были равны 179,08 миллиарда тенге. Пенсионные выплаты, включая переводы в страховые компании, с начала текущего года составили 72,43 миллиарда тенге. За такой же период 2017 года было выплачено 60,67 миллиарда тенге.

"По состоянию на 1 апреля 2018 года, текущая стоимость портфеля пенсионных активов ЕНПФ равна 7 975,51 миллиарда тенге, увеличение - на 90,75 миллиарда тенге за месяц и на 200,69 миллиарда тенге с начала года. За прошлый год пенсионный портфель ПА увеличился на 1 306,48 миллиарда тенге (плюс 20,2 процента). В отчетном месяце в портфеле ЕНПФ появились активы во внешнем управлении в размере 70 миллиардов тенге. Отметим, что Национальный банк изменил стратегическое распределение валютного портфеля ЕНПФ, и теперь средства вкладчиков могут быть инвестированы в различные индексные фонды. По итогам проведенного тендера, первой внешней управляющей компанией стала Aviva Investors Global Services Limited, которой было передано под управление 220 миллионов долларов. Здесь стоит отметить, что в активы, номинированные в иностранной валюте, вложено в общей сложности 7,5 миллиарда долларов, которые и могут быть инвестированы в индексные фонды", - сообщили в АФК.

Также к крупным изменениям произошедшим в портфеле пенсионных активов за март можно причислить увеличение средств инвестированных в государственные ценные бумаги Казахстана – плюс 86,47 миллиарда до 3 093,74 миллиарда тенге, что равно 38,8 процента совокупного портфеля. Средства в нотах Нацбанка увеличились на 25,56 миллиарда тенге, в гособлигациях США - на 29,8 миллиарда тенге, в то время как из портфеля выбыл вклад в Bank of Montreal на 78,98 миллиарда тенге.

"При разбивке портфеля ЕНПФ по секторам доля государственных ценных бумаг увеличилась в марте с 44 до 44,9 процента. Средства фонда у казахстанских БВУ выросли на 6,64 миллиарда до 1 654,81 миллиарда тенге, что равно 20,8 процента всего портфеля. Доля ГЦБ иностранных государств увеличилась с 13,8 до 13,9 процента", - заключили в ассоциации.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • kz1990
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Русская 7 (Посетители) Сегодня, 17:50
rofl 25 лет независимости! rofl Скоро, как в Хохляндии, будут из-за океана нам назначать президента, министров, глав компаний, правительство.
 
 

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