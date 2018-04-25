Китайский робот поливает водой пешеходов-нарушителей, передает Today.kz со ссылкой на Hi-News.



"Казалось бы, что сложного в том, чтобы соблюдать правила дорожного движения? Зеленый – движение разрешено. Красный – запрещено. Однако всегда находятся те, кто будет нарушать ПДД. И если с водителями борются сотни камер и полицейских, выписывающих штрафы, то с пешеходами справиться труднее. Но вот власти Китая придумали довольно оригинальный и действенный способ: специальный робот поливает нарушителей водой", - пишет портал.



Инновационный метод придумали полицейские из города Дайе (провинция Хубэй). Как сообщает издание China Daily, система установлена на одном из самых крупных городских пешеходных переходов. Когда загорается зеленый свет, робот сообщает пешеходам, что можно начать движение, но сделать это нужно как можно быстрее и помнить о безопасности. Также робот предупреждает, что в противном случае пешехода окатит водой.



Но в тот момент, когда пешеход пытается перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора, автоматическая система опрыскивает его водой. Причем первый раз человек "получает" в момент выхода на проезжую часть, а второй раз — когда заходит обратно на тротуар.



Более того, "робот-полицейский" имеет камеру, которая фиксирует нарушителя и выписывает ему штраф. Власти города довольны результатом и хотят установить таких роботов и на другие городские переходы. К слову, стоимость оборудования для одного пешеходного перехода составляет 200 000 долларов США.