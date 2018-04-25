Финнов лишат безусловного дохода, сообщает Today.kz со ссылкой на Еuronews.com.
В начале 2019 года финское правительство завершит первый национальный эксперимент по выплате гражданам фиксированной суммы вне зависимости от трудоустройства.
С января 2017 года две тысячи безработных ежемесячно получали от государства по 560 евро. По задумке Бюро соцобеспечения народонаселения, это должно было мотивировать граждан к поиску вакансий - ведь если они находили работу в течение двух лет, выплаты за ними сохранялись.
"Если бы эксперимент подтвердил состоятельность программы, в будущем к ней могли бы подключить всех совершеннолетних граждан страны. А безусловный доход пришел бы на смену пособий, на которых многим сегодня сидеть зачастую гораздо комфортнее, чем выходить на работу", - говорится в сюжете.
Однако кабинет министров отклонил заявку на продолжение эксперимента, причину так и не назвав. Решение правительства подверглось жесткой критике: по мнению авторов проекта, для получения достоверных результатов необходимо больше времени и денег.
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