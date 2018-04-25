«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 25 Апреля
+10...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 325.8 KZT
  • €1 = 397.83 KZT
  • 1 RUB = 5.29 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Финнов лишат безусловного дохода

Просмотров:44 Опубликовано: Сегодня, 06:30
Финнов лишат безусловного дохода
.
Финнов лишат безусловного дохода, сообщает Today.kz со ссылкой на Еuronews.com.

В начале 2019 года финское правительство завершит первый национальный эксперимент по выплате гражданам фиксированной суммы вне зависимости от трудоустройства.

С января 2017 года две тысячи безработных ежемесячно получали от государства по 560 евро. По задумке Бюро соцобеспечения народонаселения, это должно было мотивировать граждан к поиску вакансий - ведь если они находили работу в течение двух лет, выплаты за ними сохранялись.

"Если бы эксперимент подтвердил состоятельность программы, в будущем к ней могли бы подключить всех совершеннолетних граждан страны. А безусловный доход пришел бы на смену пособий, на которых многим сегодня сидеть зачастую гораздо комфортнее, чем выходить на работу", - говорится в сюжете.

Однако кабинет министров отклонил заявку на продолжение эксперимента, причину так и не назвав. Решение правительства подверглось жесткой критике: по мнению авторов проекта, для получения достоверных результатов необходимо больше времени и денег.
Источник: today.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика