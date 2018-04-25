Китай опубликовал доклад о ситуации с правами человека в США

Китай во вторник опубликовал «Доклад о ситуации с правами человека в США в 2017 году». Это ответ Пресс-канцелярии Госсовета КНР на доклад о ситуации с правами человека в мире в 2017 году, опубликованный Государственным департаментом США 20 апреля, пишет Синьхуа.
Вместе с названным докладом также была опубликована Хроника нарушений прав человека в США в 2017 году.
В докладе Китая отмечается, что США в очередной раз позиционируют себя как «защитника прав человека» и берут на себя роль «судьи в вопросе прав человека», однако ситуация с правами человека в самих США отнюдь не идеальная и продолжает ухудшаться.
Доклад обвиняет США в серьезных нарушениях гражданских прав, систематической расовой дискриминации, серьезных недостатках демократии по-американски, увеличении разрыва между богатыми и бедными, дискриминации и физическом насилии в отношении особых групп населения, таких как женщины, дети и люди с ограниченными возможностями, а также продолжившемся нарушении прав человека в других странах.
В докладе напоминается, что 1 октября 2017 года около 60 человек погибли и более 800 получили ранения в результате стрельбы в Лас-Вегасе. Эта стрельба стала самой массовой в современной истории США.
В докладе также отмечается, что военные операции, проводимые США в других странах, повлекли многочисленные человеческие жертвы среди мирного населения. В тюрьме в заливе Гуантанамо по-прежнему держали в заключении и пытали иностранцев. США также создавали инструменты для ведения кибервойны, взлома и слежки за иностранными сетевыми системами.
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