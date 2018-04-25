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Стоимость учебы в вузах Казахстана определили на 3 года вперед

Просмотров:120 Опубликовано: Сегодня, 09:21
Стоимость учебы в вузах Казахстана определили на 3 года вперед
Иллюстративное фото ©Турар Казангапов
Правительство утвердило образовательный заказ на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием, а также техническим и профессиональным, послесредним образованием на 2018-2019, 2019-2020 и 2020-2021 учебные годы. Об этом говорится в постановлении от 16 апреля 2018 года № 199, передает Tengrinews.kz.

Грантов на подготовку специалистов с высшим образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета, на 2018-2019 учебный год будет 50 894. Грантов в вузах МВД Казахстана - 1 163. Для вузов Министерства культуры и спорта выделено 888. В организациях образования Минздрава предусмотрено 2 700 грантов. Для магинстрантов, в свою очередь, предусмотрено более 13 500 грантов. Около 3 000 - для докторантуры. В районе 2 000 грантов предусмотрено для студентов колледжей.

Расходы на обучение студентов в пяти национальных вузах установлены в районе 635,8 тысячи тенге за учебный год. В других вузах - около 443,3 тысячи тенге. В Назарбаев Университете - 7,15 миллиона тенге.
Источник: tengrinews.kz
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