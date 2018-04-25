Сколько получат ветераны ВОВ ко Дню Победы в Казахстане

Приближается один из самых значимых для казахстанцев праздников – День Победы. Редакция Today.kz узнала, какие выплаты и подарки получат к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны в разных регионах РК.



В Акмолинской области в рамках проведения празднования 73-й годовщины Победы в ВОВ для 6 703 участников подготовили денежные подарки. Участникам и инвалидам, проживающим в Кокшетау, выплатят по 250 тысяч тенге, в остальных населенных пунктах области — по 182 780 тенге.



Приравненные к ветеранам лица, проживающие в Кокшетау, получат по 20 тысяч тенге, в остальных населенных пунктах региона — по 12 025 тенге.



Другим категориям в области выплатят по 7 215 тенге. Помимо этого, ежемесячно всем участникам войны 100-процентно оплачиваются расходы за коммунальные услуги.



В Актюбинской области всего 63 участника Великой Отечественной войны и 7 574 приравненных к ним и тружеников тыла. В целях оказания социальной поддержки участникам и инвалидам войны будут выплачены пособия в размере от 100 до 200 тысяч тенге, приравненным к ветеранам лицам — от 50 до 60 тысяч тенге, женам умерших во время войны — от 25 до 35 тысяч тенге, труженикам тыла — от 12 до 15 тысяч тенге. Также акимат региона сообщил о том, что 6 332 участникам войны будет предоставлено льготное лекарственное обеспечение.



В Атырауской области на сегодня 30 ветеранов. По поручению главы региона всем участникам войны выплатят по 100 тысяч тенге и предоставят путевку в оздоровительный комплекс.



В Восточно-Казахстанской области проживают 246 ветеранов войны. Из местного бюджета каждому участнику выделят по 500 тысяч тенге.



В Западно-Казахстанской области на сегодня 115 ветеранов. Семен Акимович Данилин — самый старший по возрасту, в этом году ему исполнится 104 года. В местном акимате сообщили, что с суммой выплат они еще не определились, но заверили, что, помимо основного подарка, ветераны получат открытки от акима области и корзину с продуктами.



В Карагандинской области в честь празднования Дня Победы 66 участников Великой Отечественной войны получат по 150 тысяч тенге единовременного пособия. По 10 тысяч тенге получат труженики тыла, жены умерших участников войны, жители блокадного Ленинграда, узники. Все денежные средства будут перечислены на банковские счета получателей.



Также участникам войны помощь в решении бытовых проблем окажут члены молодежного крыла "Жас Отан". Каждый год в канун 9 Мая они выезжают к пожилым людям и помогают в домашних делах, делают уборку, вывозят мусор.



В Костанайской области в преддверии Дня Победы 66 ветеранов получили единовременные выплаты в размере 150 тысяч тенге.



В Мангистауской области денежный подарок получат 24 фронтовика, выплаты составят порядка 240 тысяч тенге. Все средства выделят из местного бюджета. 96 200 тенге получат труженики тыла.



В Павлодарской области 74 человека получат по 150 тысяч тенге. Для всех приравненных к ветеранам лиц также предусмотрены пособия в размере 24 050 тенге, а для проработавших не менее полугода в годы войны — 12 025 тенге.



В Северо-Казахстанской области 114 участников и инвалидов ВОВ получат по 240 тысяч тенге. В качестве дополнительных социальных мер в поддержку всем участникам предоставят социальные выплаты на зубопротезирование, санаторно-курортное лечение и оплату коммунальных услуг.



В Созакском районе Южно-Казахстанской области шесть фронтовиков получат в подарок автомобили марки "Нива". Такой подарок администрация города решила сделать в связи с тем, что с каждым годом ветеранов становится все меньше.



В Алматы в этом году размер единовременной социальной помощи ко Дню Победы ветеранам повысили на 100 тысяч тенге. 387 человек получат по 250 тысяч тенге по решению городского маслихата.



Также для всех участников войны увеличили размер ежемесячной социальной помощи, обеспечили санаторно-курортным лечением, бесплатным проездом в общественном транспорте.



В Астане на сегодня проживают 95 ветеранов Великой Отечественной войны. Лишь 19 из них будут присутствовать на торжественном параде, остальные не смогут участвовать по состоянию здоровья. Каждый год из местного бюджета в подарок всем участникам выделяется по 150 тысяч тенге. В этом году ветераны получат выплаты порядка 500 тысяч тенге.