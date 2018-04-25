Казахстанцы рассказали о теракте в Торонто: Перекрыли дороги, закрыли метро

Жертвами водителя фургона, протаранившего пешеходов в канадском Торонто, стали 10 человек! Ещё 15 ранены, пятеро в критическом состоянии. Полиция задержала 25-летнего водителя – Алека Минассяна. Но что стало мотивом, пока не сообщается, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.



Трагедия произошла на одном из оживленных перекрестков города. По словам очевидцев, минивэн проехал по тротуару на скорости два километра. Под колесами оказались десятки людей. Выяснилось, что Минассян арендовал машину. А при задержании кричал: «Убейте меня». Доказательств, что это теракт пока нет. Но в эти дни в Торонто проходит встреча глав МИД и МВД стран большой семерки. Как сообщили наши дипломаты, сведений о пострадавших казахстанцах не поступало. Но наши граждане стали очевидцами. И как они нам рассказали, в городе к этому часу все спокойно. Район, где произошла трагедия, по-прежнему оцеплен.



Анель Коспенбетова:



- Всех закрыли в зданиях, в помещениях, никого не выпускали, не запускали. Перекрыли все дороги, перекрыли метро, общественный транспорт. Люди могли видеть всё только из окон. Паники в городе нет, люди также ходят на работу, в магазины, торговые центры открыты, исключая вот этот именно перекресток, где все, так сказать, произошло. Там всё закрыто для дальнейших расследований, а все остальное в городе работает.