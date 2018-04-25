Вузам хотят разрешить самим определять стоимость обучения в Казахстане

Министр образования РК Ерлан Сагадиев рассказал о поправке нового законопроекта о расширении академической и управленческой самостоятельности вузов, согласно которой администрациям университетов разрешат самостоятельно определять стоимость обучения. Об этом он заявил в кулуарах мажилиса, передает Today.kz.



Раньше вузы должны были подстраиваться по "стоимость" грантов, в новом же проекте предлагается отменить это правило.



"Мы планируем исключить норму, согласно которой платное образование должно быть не дешевле или не дороже грантов. Вузы будут устанавливать норму оплаты исходя из того, какую они считают нужной, и прилагать существенные расчеты", — пояснил министр.

Сагадиев также отметил, что мнения граждан относительно стоимости обучения в высших учебных заведениях Казахстана очень расходятся.



"Мы выдаем же гранты. Стоимость - она не меняется. У нас очень много людей, которые считают, что наше образование слишком дешевое. Не меньше людей, которые считают, что образование слишком дорогое. Поэтому дать возможность вузам для платных отделений самим решать, каким должно быть их образование, мы считаем правильным. При условии, что основная масса все равно поступает на гранты в нацвузы", — отметил он.



Ранее министр прокомментировал ситуацию с исключением более 100 студентов медуниверситета. По словам главы ведомства, казахстанские университеты должны проверить всех сдавших экзамен IELTS для поступления в магистратуру. А потом глава МОН рассказал, как законопослушным студентам избежать исключения из медвуза. Известный преподаватель Борис Кронгарт тоже прокомментировал скандал, связанный с медуниверситетом "Астана".