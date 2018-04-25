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WhatsApp станет недоступным для пользователей младше 16 лет в Европе

Просмотров:72 Опубликовано: Сегодня, 14:38
WhatsApp станет недоступным для пользователей младше 16 лет в Европе
Фотоколлаж ©Tengrinews.kz
WhatsApp установил возрастное ограничение на использование мессенжера в Европе. Таким образом, пользователям популярного мессенджера должно быть не меньше 16 лет, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на блог компании.

"Если вы живете в стране европейского региона, вам должно быть не менее 16 лет, чтобы использовать наш сервис" - говорится в заявлении.

При этом отмечается, что в других странах мессенджер могут использовать с момента исполнения 13 лет.

Как точно WhatsApp подтверждает возраст пользователей - не уточняется.

Поясняется, что мера по повышению возрастной планки для пользователей WhatsApp связана с тем, что в следующем месяце Евросоюз обновит законы конфиденциальности, требуя большой прозрачности в том, как в Интернете используется информация.
Источник: Tengrinews.kz
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