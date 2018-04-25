Талибы объявили о начале своего наступления в Афганистане

Боевики радикального движения "Талибан" объявили о начале ежегодного весеннего сезона боевых действий в Афганистане, передает "Интерфакс-Казахстан" со ссылкой на агентство "Ассошиэйтед пресс".



В заявлении талибов отмечается, что в ходе этого наступления они намерены применить "новую и изощренную тактику", нацеленную, прежде всего, "на уничтожение, убийство и захват американских оккупантов и их сторонников" в Афганистане.



АП отмечает, что обычно талибы приостанавливают период активности на зиму. Но ежегодно с приходом весны в Афганистане активизируются боевые действия с участием талибов, после того как сошедший снег упрощает для них перемещение в горах.



Однако последние несколько лет интенсивность атак боевиков "Талибан" и ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) не снижалась в зимние месяцы.



США официально завершили военную миссию в Афганистане в 2014 году, однако на территории страны остаются тысячи американских военнослужащих для антитеррористических операций.