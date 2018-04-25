"Никакой банды на дорогах нет" - полиция об обстрелах на трассах в Актобе

Связь между обстрелом авто и убийством дальнобойщика на трассах в Актобе проверяется. Об этом на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций сообщил начальник управления криминальной полиции ДВД Актюбинской области Арман Мухамедияров, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"В социальных сетях муссируется информация, что на дорогах области появилась банда, но это не так. Проводится расследование, ведется экспертиза, связи между двумя случаями 6 и 19 апреля проверяется", - рассказал представитель ДВД



По словам Армана Мухамедиярова, сегодня на дорогах области усиленное патрулирование, ситуация находится на контроле правоохранительных органов. Также он отметил, что проводится работа с водителями.



"На границе патрульные полицейские разъясняют водителям, чтобы они не останавливались, ночевали в кемпингах, о мерах безопасности говорят", - добавил начальник управления криминальной полиции.



Напомним, первый случай произошел 6 апреля. Неизвестные лица с применением огнестрельного оружия совершили разбойное нападение на пассажира микроавтобуса марки Mercedes Benz, припаркованного возле поселка Акшат, на трассе "Северный обход" города Актобе, и похитили денежные средства и золотые украшения. При стрельбе пострадал 35-летний гражданин России. Бригадой скорой помощи он был госпитализирован в больницу Актобе.



Позже 19 апреля на трассе Актобе - Оренбург застрелили водителя бетономешалки "Камаз". Тело мужчины нашли на 35-м километре трассы в салоне машины с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения.