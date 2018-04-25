Как на бесплатных землях могут делать деньги. Три вида аферы

Не все наши граждане знают, но, возможно, догадываются, что на уровне районных и сельских профильных госорганов земельные участки, предоставляемые, согласно Земельному кодексу бесплатно, могут выводиться через подставных лиц на вторичный рынок и легально продаваться третьим лицам.



Есть ли риск приобретения на вторичном рынке земельного участка под ИЖС, отведенного с грубым нарушением норм земельного законодательства? Конечно же есть!



Сегодня хотел бы вам изложить, с помощью какого механизма теоретически могут выводиться бесплатные земельные участки под ИЖС, ЛПХ, садоводство либо дачное строительство. Эта статья написана не в целях пропаганды спекулятивных вариантов получения земельного участка в обход закона, а в целях предупреждения и последующего реагирования на эти явления со стороны органов прокуратуры и антикоррупционной службы.



Итак, существует возможность получения бесплатных земель без мучительных очередей.



Первый вариант. Земельный участок отводится подставному гражданину А под ИЖС во временное возмездное землепользование (аренда) на срок до двух лет. При этом, когда появляется потенциальный клиент, данный участок условно переоформляется на этого клиента. Необходимо отметить, согласно Земельному кодексу, право временного краткосрочного землепользования не подлежит отчуждению. Однако на подставное лицо выносится заключение комиссии, готовится решение (которое не регистрируется) и договор аренды. Примечательно, что указанные документы не регистрируются в правовом кадастре, а на временщика не составляется кадастровое дело. В итоге клиент не стоит десятилетиями в очереди, а покупает участок с договором аренды. Это незаконно. Но это теоретически может работать и приносить миллионные теневые доходы чиновникам. На клиента, который купил участок на уровне аренды, выписывается постановление, заключается договор аренды, позже после проведения землеустроительных работ составляется земельно-кадастровое дело. Ему (клиенту) только остается построить дом, ввести его в эксплуатацию и получить право частной собственности на земельный участок.



Второй вариант. Участок, отведенный условно гражданину Б, с заранее оформленной исполнительной и топосъемкой, актом ввода в эксплуатацию частного домостроения на бумаге. Здесь клиент не покупает пустой участок, он покупает участок с домом на бумаге. Согласно Земельному кодексу и правилам предоставления земельных участков под ИЖС, право частной собственности на земельный участок предоставляется после ввода в эксплуатацию частного домостроения. Да, в этом варианте аферы на деле на земельном участке не будет домостроения, а по базе компетентных госорганов дом стоит. Клиент покупает земельный участок без очереди, переоформляет договор аренды и акт ввода в эксплуатацию на себя. Этот вариант освобождает клиента от обязанностей осваивать земельный участок по целевому назначению. Другими словами, даже если земельный инспектор видит, что на земельном участке нет дома, по существу земельный участок не освоен, инспектор не может выписать предписание и далее проводить процессуальные действия по изъятию земли по одной простой причине: по базе и документам дом стоит и хозяин там живет. Чтобы обеспечить законность, земельной инспекции необходимо подать в суд иск о признании акта ввода в эксплуатацию и идентификационного документа госакта на право частной собственности незаконными. Это суды, за это время участок может быть отчужден, заложен либо обременен иным образом. В этом варианте покупателю земельного участка, оформленного на подставное лицо, остается всего лишь подать заявление в земельную комиссию и получить право частной собственности на участок.



Третий вариант. Вам выдают полный пакет участка, оформленного и предоставленного другому человеку на бесплатной основе. В этом варианте земельный участок уже по сути выведен преступным путем и оформлен на подставное лицо. Особенность этого варианта заключается в том, что на подставное лицо участок оформляется и права на землю регистрируются открыто. Заводится кадастровое дело, сведения подставного лица вносятся в АИС ГЗК, землеустроительные работы проводятся. По документам вы дом построили, ввели в эксплуатацию и право частной собственности на землю получили. Вы ничего не делаете, просто оплачиваете необходимую сумму.



Эти варианты не исключительны, есть и другие возможности вывода очередных бесплатных земель в теневой рынок. Но именно на указанных выше схемах, как я вижу в своей многолетней практике, обогащаются некоторые недобросовестные чиновники.



Надеюсь, прокуратура и антикоррупционная служба займутся этим материалом. Готов оказать правовую помощь правоохранительным органам в деле обеспечения законности и уголовного преследования.