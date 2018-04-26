В Туркменистане запретили облегающие платья

В Туркменистане ввели негласный запрет на облегающие платья, подчеркивающие фигуру и изгибы тела. Об этом сообщает портал "Альтернативные новости Туркмении".



Как отмечается, отныне платья должны быть прямого силуэта, чтобы женская фигура была полностью скрыта. Подол платьев должен быть в пол, могут открываться только носки туфель. Длина рукава должна быть максимальной - до последней фаланги пальцев.



"Возвращаемся в прошлое, во времена юрт. Мне 20 лет, и что, я должна ходить в платьях своей прабабушки?! А какой следующий шаг, паранджа?!" - возмущена жительница Ашхабада.



Между тем в салонах красоты женщины с осветленными волосами начали перекрашиваться в брюнеток. "Краску цвета блонд велели убрать изо всех каталогов, а клиенткам объяснять, что светловолосые туркменки выглядят вызывающе, доступными для мужчин и этим провоцируют их на ответные действия", - рассказал "Альтернативным новостям Туркмении" дамский мастер одного из салонов красоты Ашхабада.



Также в городах республики полицейские останавливают мужчин и женщин, гуляющих после 22 часов. "Если вас задержали и отвезли в полицию, то там вы должны будете доказать, что имеете право на подобные поздние прогулки, да еще рука об руку. А право вам даст только свидетельство о браке. Мужчину заставят привезти документ, а девушка будет дожидаться в участке. Если подтверждения нет, то вас может ожидать унизительная и совершенно противозаконная процедура различных проверок, вплоть до наличия девственности, мазка на венерические заболевания и так далее", - сообщил житель города Мары.



Свои действия правоохранители объясняют желанием уберечь молодежь, в основном девушек, от дурных поступков. Часто результатом подобных проверок становится извещение родителей, а также кураторов по месту учебы, отмечает портал. "Знаю о двух случаях суицидальных попыток студенток ашхабадских вузов после подобных проверок и извещений", - рассказал житель Ашхабада.



5 апреля стало известно, что власти Туркменистана ввели запрет на ввоз в страну женских купальников бикини и шорт для последующей реализации. Продавцы одежды сообщили журналистам, что сейчас частные магазины распродают купальники и шорты, оставшиеся на складах, на таможне их уже запрещают. Сотрудник таможенной службы, беседовавший на условиях анонимности с корреспондентом "Радио Азатлык", предположил, что запрет может быть связан "с нравственными нормами туркменов, то есть с тем, что туркменским девушкам не подобает носить купальники".