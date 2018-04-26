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Сколько будет стоить доллар в Казахстане в ближайшие месяцы

Просмотров:262 Опубликовано: Сегодня, 08:04
Сколько будет стоить доллар в Казахстане в ближайшие месяцы
Фото: krisha.kz
Независимые эксперты рассказали, сколько в ближайшие месяцы будет стоить доллар, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Валютные качели «раскачаются» от 328 до 338 тенге за один «зелёный». Именно такой коридор наиболее вероятен, считают аналитики.

Мария Сальникова, финансовый консультант TeleTrade:

- На ближайшую перспективу диапазон колебания, то, что я технически и фундаментально ожидаю, это 328-338 тенге за доллар. Мы не ждем резкой девальвации. Пока в приоритете стабильность, несмотря на внешние шоки.

В ближайшие три месяца на курс будут влиять сезонные факторы. Майские праздники и отпуска могут опустить доллар до 315 тенге. И это станет максимальной отметкой для тенге. А вот минимальной будет 344.

Так сильно казахстанские деньги могут упасть на новостях из США. Уже скоро Штаты объявят процентную ставку, по которой американские банки будут предоставлять в кредит свои избыточные резервы. Отразятся и соглашения, к которым приведет встреча США, Северной Кореи и Китая. Пока же ситуация стабильна.

Чтобы минимизировать потери, аналитики по-прежнему советуют хранить сбережения в разных валютах: тенге, долларах и евро. А вот криптовалюту эксперты не жалуют.

Мария Сальникова, финансовый консультант TeleTrade:

- С января 2018 года рынок капитализации криптовалют потерял более 50%. На протяжении апреля восстановление составило порядка 4-5%. То есть потихоньку. Но это все не тот масштаб вливания, который мы видели в 2017 году. Интерес населения к крипторынку растет на том, что был год назад. И сейчас очень большая угроза потерять деньги, вложиться неправильно, не понимая процессов и что стоит за криптовалютами.
Источник: zakon.kz
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