Сколько будет стоить доллар в Казахстане в ближайшие месяцы

Независимые эксперты рассказали, сколько в ближайшие месяцы будет стоить доллар, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК
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Валютные качели «раскачаются» от 328 до 338 тенге за один «зелёный». Именно такой коридор наиболее вероятен, считают аналитики.
Мария Сальникова, финансовый консультант TeleTrade:
- На ближайшую перспективу диапазон колебания, то, что я технически и фундаментально ожидаю, это 328-338 тенге за доллар. Мы не ждем резкой девальвации. Пока в приоритете стабильность, несмотря на внешние шоки.
В ближайшие три месяца на курс будут влиять сезонные факторы. Майские праздники и отпуска могут опустить доллар до 315 тенге. И это станет максимальной отметкой для тенге. А вот минимальной будет 344.
Так сильно казахстанские деньги могут упасть на новостях из США. Уже скоро Штаты объявят процентную ставку, по которой американские банки будут предоставлять в кредит свои избыточные резервы. Отразятся и соглашения, к которым приведет встреча США, Северной Кореи и Китая. Пока же ситуация стабильна.Чтобы минимизировать потери, аналитики по-прежнему советуют хранить сбережения в разных валютах: тенге, долларах и евро. А вот криптовалюту эксперты не жалуют.Мария Сальникова, финансовый консультант TeleTrade:
- С января 2018 года рынок капитализации криптовалют потерял более 50%. На протяжении апреля восстановление составило порядка 4-5%. То есть потихоньку. Но это все не тот масштаб вливания, который мы видели в 2017 году. Интерес населения к крипторынку растет на том, что был год назад. И сейчас очень большая угроза потерять деньги, вложиться неправильно, не понимая процессов и что стоит за криптовалютами.
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