Правила авиаперевозок изменены в Казахстане

В приказ министра по инвестициям и развитию РК "Об утверждении Правил перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте" внесены изменения и дополнения. Они коснутся времени прибытия в аэропорт, перелетов несовершеннолетних пассажиров и больных людей, передает Today.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".



Документ опубликован в "Казахстанской правде".



Согласно приказу теперь пассажир должен прибыть для регистрации в аэропорт не позднее, чем за 40 минут до вылета самолета для выполнения процедур регистрации. Ранее в правилах было прописано, что пассажир должен приехать на регистрацию не позднее времени, назначенного авиакомпанией.



При перевозке несовершеннолетних пассажиров (граждан РК) в сопровождении взрослых авиакомпания теперь может потребовать предоставить свидетельство о рождении ребенка, а также документы, подтверждающие родство и (или) законное право на перевозку несовершеннолетнего.



Кроме того, в правила внесены изменения, касающиеся перевозки больного на носилках, а также инвалидов и маломобильных групп населения.