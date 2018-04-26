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Правила авиаперевозок изменены в Казахстане

Просмотров:361 Опубликовано: Сегодня, 08:16
Правила авиаперевозок изменены в Казахстане
Фото: ru.sputniknews.kz
В приказ министра по инвестициям и развитию РК "Об утверждении Правил перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте" внесены изменения и дополнения. Они коснутся времени прибытия в аэропорт, перелетов несовершеннолетних пассажиров и больных людей, передает Today.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Документ опубликован в "Казахстанской правде".

Согласно приказу теперь пассажир должен прибыть для регистрации в аэропорт не позднее, чем за 40 минут до вылета самолета для выполнения процедур регистрации. Ранее в правилах было прописано, что пассажир должен приехать на регистрацию не позднее времени, назначенного авиакомпанией.

При перевозке несовершеннолетних пассажиров (граждан РК) в сопровождении взрослых авиакомпания теперь может потребовать предоставить свидетельство о рождении ребенка, а также документы, подтверждающие родство и (или) законное право на перевозку несовершеннолетнего.

Кроме того, в правила внесены изменения, касающиеся перевозки больного на носилках, а также инвалидов и маломобильных групп населения.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 1 )

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Тайлак (Посетители) Сегодня, 10:07
цены на билеты не изменят а то они космические
 
 

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