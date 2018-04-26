Россиянам запретят смотреть футбол подшофе

В Москве введут запрет на продажу и потребление алкоголя на определенных территориях во время проведения матчей чемпионата мира по футболу и в дни перед ними. Об этом сообщает «Интерфакс».
Территории, на которых будет действовать запрет, уже определены органами исполнительной власти, рассказал замруководителя московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Кирилл Малышкин. Конкретные места при этом не называются.
Кроме того, по словам Малышкина, столичные власти разработают план специальных мер для оказания помощи нетрезвым болельщикам. В частности, готовится перечень больниц и поликлиник.
Ранее, 18 апреля, производители питания и ретейлеры сообщили о возможных перебоях с поставками товаров, в том числе продуктов первой необходимости из-за того, что власти до сих пор не уточнили, какие ограничения будут введены для грузовиков на время чемпионата мира по футболу.
ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
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