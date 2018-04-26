Идеи для решения проблем людей с особыми потребностями разработают в РК

В Алматы в июне 2018 года пройдет «Мейкатон». Это трёхдневный марафон, на котором команды изобретателей разрабатывают идеи для решения проблем людей с особенными потребностями.
Мейкатон «ALMATY» - это площадка для людей, которые могут и хотят создавать инновации, проявлять нестандартное мышление и применять свои навыки для облегчения жизни людей с ограниченными возможностями разных категорий, рационализировать существующие решения проблем людей с особенными потребностями в рамках города, области, страны и развивать социальное предпринимательство.
Планируется, что участие в «Мейкатоне» примут 9 команд из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Монголии. Они должны реализовать идеи, решающие проблемы людей с особенными потребностями при нарушениях зрения, слуха и опорно-двигательной системы. Список задач с указанием проблем можно найти на сайте www.kazakhstan.tomglobal.org.
Команда может состоять из участников любых профессий: инженеры, медики, IT-специалисты. Состав - от 3 до 5 человек, возрастных ограничений нет. Главное, чтобы были идеи для решения задач и навыки для реализации идей в прототипы.
Подать заявку и заполнить анкету можно на сайте www.kazakhstan.tomglobal.org
до 15 мая 2018 года. Результаты отбора станут известны 17 мая 2018 года.
Мейкатон «ALMATY» реализуется в рамках социального проекта «TOM: Kazakhstan». TOM: Tikkun Olam Makers (иврит) означает «меняющие мир», это глобальное движение, которое постепенно охватывает весь земной шар. Подобные проекты проводятся с 2014 года в США, Израиле, Канаде, Аргентине, Великобритании, Бразилии, Австралии и Вьетнаме. Первый проект ТОМ на территории СНГ был реализован в Казахстане в 2017 году, мейкатоны в рамках проекта «TOM: Kazakhstan» проведены в Павлодарской и Карагандинской областях.
Расходы по проживанию, проезду, материалам, инструментам и оборудованию, необходимому для реализации идей в прототипы, будут покрыты организаторами. Уточнить информацию можно по телефонам +7 775 134 16 24, +7 7172 266 023 или z.mylatkhanova@tau-friends.kz
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