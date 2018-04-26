Ситуация в Армении: Водители массово нарушают ПДД под предлогом протестов

Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян сообщил, что попытается в четверг усмирить автолихачей, появившихся на дорогах страны на фоне протестных акций, передает РИА Новости.



В армянских СМИ и соцсетях публикуется информация о многочисленных случаях нарушения правил дорожного движения водителями, которые представляются участниками акций протеста. Согласно публикациям, водители, удаляя или прикрывая номера машин, игнорируют сигналы светофоров, превышают скорость, двигаются по встречной полосе.



"В четверг всерьез займусь вопросом, связанным с машинами без номеров и отталкивающим поведением водителей", - написал Пашинян на своей странице в Facebook.



Также сообщается, что лидер протестов в Армении Никол Пашинян встретился с крупным предпринимателем, руководителем второй по величине фракции парламента страны "Блок Царукян" Гагиком Царукяном.



"Провел встречу с Гагиком Царукяном. Обсудили сложившуюся внутриполитическую ситуацию и возможные решения. Обсуждения будут продолжены", - написал Пашинян на своей странице в Facebook.



Для избрания главы кабмина в 105-местном парламенте Армении необходимо заручиться поддержкой 53 депутатов. "Блок Царукян" примкнул к протестному движению, но не заявлял о безоговорочной поддержке кандидатуры лидера фракции "Елк" ("Исход") Пашиняна на пост премьера. У фракции "Елк" и "Блока Царукяна" в парламенте 40 мандатов.



Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля.



23 апреля Саргсян подал в отставку. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.