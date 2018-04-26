Налоговики поставят интернет-торговцев под особый контроль в Казахстане

Интернет-торговцы в Казахстане попадут под автоматизированный камеральный контроль. Об этом сообщили в пресс-службе ДГД Астаны, передает Tengrinews.kz.



Как отметили в ведомстве, лица осуществляющие пересылку, перевозку, доставку товаров при электронной торговле товарами представляют сведения по запросу налогового органа в порядке, сроки и по форме, которые утверждены уполномоченным органом.



"На основании полученных сведений от налогоплательщиков, банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, лиц, осуществляющих пересылку, перевозку, доставку товаров при электронной торговле товарами, а также выписанных налогоплательщиком ЭСФ, будет производиться автоматизированный камеральный контроль по соблюдению норм законодательства", - прокомментировали в ДГД.



Как известно, для налогоплательщиков, осуществляющих электронную торговлю товарами через интернет, Налоговым кодексом предусмотрены налоговые льготы по корпоративному подоходному налогу и индивидуальному подоходному налогу. То есть, лица, торгующие через Интернет, будут освобождены от уплаты корпоративного подоходного (индивидуального подоходного) налога, при соблюдении следующих условий:



- оформление сделок по реализации товаров осуществляется в электронном виде;

- оплата за товары производится безналичным платежом;

- наличие собственной службы доставки товаров покупателю (получателю), либо наличие договоров с лицами, осуществляющими услуги по перевозке грузов, курьерскую и (или) почтовую деятельность.



Также доходы от осуществления электронной торговли товарами должен составлять не менее 90 процентов совокупного годового дохода. При несоблюдении данных условии налогоплательщик не вправе применять налоговых льгот.



Кроме того, Налоговым кодексом предусмотрено снижение ставки индивидуального подоходного налога для индивидуальных предпринимателей, которые работают в специальном налоговом режиме на основе патента. Если налогоплательщик работает в сфере торговли, используя при этом безналичный расчет, то ставка подоходного налога будет снижена в два раза, с 2 до 1 процента.



Чтобы получить льготы, для лиц, осуществляющих электронную торговлю, необходимо сначала встать на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, и направить в органы государственных доходов уведомление о начале или прекращении деятельности в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности.



В соответствии с пунктом 2 статьи 28 Налогового кодекса лица, осуществляющие электронную торговлю товарами и применяющие нормы налогового законодательства Республики Казахстан в части уменьшения исчисленной суммы корпоративного подоходного налога, уменьшения облагаемой суммы дохода индивидуального предпринимателя на облагаемый доход индивидуального предпринимателя, уменьшения облагаемого дохода физического лица на налогооблагаемый доход индивидуального предпринимателя, обязаны предоставлять информацию по такой деятельности в налоговый орган по месту нахождения в порядке, сроки и по форме, которые утверждены уполномоченным органом.



Банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, обязаны представлять по налогоплательщикам, состоящим на регистрационном учете по электронной торговли товарами, сведения о наличии банковских счетов и их номерах, об остатках и движении денег на этих счетах в порядке и сроки, которые установлены уполномоченным органом по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан.