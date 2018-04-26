Тело малыша на кладбище: мать подозревается в убийстве в Западном Казахстане

АСТАНА, 26 апр — Sputnik. Стало известно, как новорожденный оказался на кладбище в поселке Деркул Западно-Казахстанской области.



По словам полицейских, ребенка возле могил оставила тридцатитрехлетняя мать.



"Было начато расследование по статье 100 УК РК — "Убийство матерью новорожденного ребенка". Сотрудниками криминальной полиции на второй день была установлена личность подозреваемой. После проведения следственных действий и молекулярно-генетической экспертизы вероятность материнства подозреваемой в отношении ребенка составила 99,9%", — цитирует замначальника УВД Уральска Нурлана Бисенова "Мой город".



Тело малыша было найдено школьниками пятого марта. Экспертиза показала, что ребенок родился живым на 36 неделе беременности. Сельчанка родила его дома, а затем оставила на кладбище. Там тело младенца загрызли собаки.



Причина смерти ребенка будет известна после получения результатов других экспертиз.



"Пока все тонкости раскрыть не можем. Женщина вменяемая, адекватная, на учет по беременности не вставала, у нее есть дети. Позже когда дело будет направлено в суд, тогда расскажем, какие причины побудили ее бросить ребенка", — рассказал Нурлан Бисенов.



Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Ей грозит лишение свободы сроком до четырех лет.