Абаев ответил на жалобы о сбоях в соцсетях и мессенджерах в РК

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев ответил на жалобы пользователей о вечерних сбоях в социальных сетях и мессенджерах, передает Zakon.kz.



В одном из обращений на портале "Открытый диалог" от 19 апреля пользователь Андрей Сайфиев попросил разъяснить правомерность блокировок.



"От лица тысяч системных администраторов (и десятков тысяч людей их терроризирующих из-за неработоспособности любимых сервисов в интернете) Казахстана, прошу разъяснить правомерность постоянных блокировок Facebook/Youtube/Telegram по причине активности "ДВК". Из-за постоянных блокировок страдает рядовой персонал, служба поддержки провайдеров, сотовых операторов, которых обвиняют в плохом сервисе и плохом предоставлении услуг, рядовые системные администраторы в компаниях которых начинают терроризировать расспросами почему это перестаёт работать. Треть вечернего траффика это Youtube, на которое попадают трансляции "ДВК" и соответственно блокировка. Люди теряют одну из крупных возможностей отдыха в связи с блокировками. В общем, почему от неспособности "специалистов" занимающихся блокировкой, проводить точечную целевую блокировку отключают крупнейшие сервисы и доставляют столько дискомфорта обычным гражданам, которым вообще дела нет до этих политических вопросов", - задал он вопрос.



Еще одна жалоба появилась 21 апреля. Пользователь также интересовался причиной ограничения доступа к соцсетям.



В ответах на жалобы министерство сообщило, что обязано предпринимать действия по удалению материалов "ДВК" во исполнение решения суда.



В адрес Youtube, Facebook, "Вконтакте", "Одноклассники", Twitter, Instagram и Telegram были направлены официальные уведомительные письма. На сегодняшний день администрации "Вконтакте" и "Одноклассники" были приняты меры по ограничению доступа для пользователей с территории страны. По состоянию на 23 апреля материалы и группа ДВК частично удалены в Instagram, Youtube и в мессенджере Telegram. Также уведомительные письма находятся на стадии рассмотрения у администраций Facebook и Twitter.



"Работа в этом направлении ведется, и министерство не заинтересовано в полной блокировки интернет-ресурсов Facebook, Youtube и мессенджера Telegram", - говорится в ответе министра.



Министр в ответе также пояснил, с чем могут быть связаны сбои.



"Уполномоченным государственным органом в области информации в круглосуточном режиме проводится мониторинг информационного пространства на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан. В случае выявления противоправных материалов в адрес собственника Интернет-ресурса направляется предупредительное письмо о необходимости устранения нарушений. При этом, отмечается, что во исполнение уведомлений/предписаний, уполномоченными органами проводятся технические работы по удалению противоправных материалов. В этой связи, возможны некоторые технические сбои в работе социальных сетей и мессенджеров. Вместе с тем, необходимо отметить, что проблемы с доступом к Facebook и Youtube возможны и по техническим причинам со стороны администраторов социальных сетей и мессенджеров", - говорится в ответе Абаева.