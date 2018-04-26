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Абаев ответил на жалобы о сбоях в соцсетях и мессенджерах в РК

Просмотров:228 Опубликовано: Сегодня, 14:13
Абаев ответил на жалобы о сбоях в соцсетях и мессенджерах в РК
Фото: kzvesti.kz
Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев ответил на жалобы пользователей о вечерних сбоях в социальных сетях и мессенджерах, передает Zakon.kz.

В одном из обращений на портале "Открытый диалог" от 19 апреля пользователь Андрей Сайфиев попросил разъяснить правомерность блокировок.

"От лица тысяч системных администраторов (и десятков тысяч людей их терроризирующих из-за неработоспособности любимых сервисов в интернете) Казахстана, прошу разъяснить правомерность постоянных блокировок Facebook/Youtube/Telegram по причине активности "ДВК". Из-за постоянных блокировок страдает рядовой персонал, служба поддержки провайдеров, сотовых операторов, которых обвиняют в плохом сервисе и плохом предоставлении услуг, рядовые системные администраторы в компаниях которых начинают терроризировать расспросами почему это перестаёт работать. Треть вечернего траффика это Youtube, на которое попадают трансляции "ДВК" и соответственно блокировка. Люди теряют одну из крупных возможностей отдыха в связи с блокировками. В общем, почему от неспособности "специалистов" занимающихся блокировкой, проводить точечную целевую блокировку отключают крупнейшие сервисы и доставляют столько дискомфорта обычным гражданам, которым вообще дела нет до этих политических вопросов", - задал он вопрос.

Еще одна жалоба появилась 21 апреля. Пользователь также интересовался причиной ограничения доступа к соцсетям.

В ответах на жалобы министерство сообщило, что обязано предпринимать действия по удалению материалов "ДВК" во исполнение решения суда.

В адрес Youtube, Facebook, "Вконтакте", "Одноклассники", Twitter, Instagram и Telegram были направлены официальные уведомительные письма. На сегодняшний день администрации "Вконтакте" и "Одноклассники" были приняты меры по ограничению доступа для пользователей с территории страны. По состоянию на 23 апреля материалы и группа ДВК частично удалены в Instagram, Youtube и в мессенджере Telegram. Также уведомительные письма находятся на стадии рассмотрения у администраций Facebook и Twitter.

"Работа в этом направлении ведется, и министерство не заинтересовано в полной блокировки интернет-ресурсов Facebook, Youtube и мессенджера Telegram", - говорится в ответе министра.

Министр в ответе также пояснил, с чем могут быть связаны сбои.

"Уполномоченным государственным органом в области информации в круглосуточном режиме проводится мониторинг информационного пространства на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан. В случае выявления противоправных материалов в адрес собственника Интернет-ресурса направляется предупредительное письмо о необходимости устранения нарушений. При этом, отмечается, что во исполнение уведомлений/предписаний, уполномоченными органами проводятся технические работы по удалению противоправных материалов. В этой связи, возможны некоторые технические сбои в работе социальных сетей и мессенджеров. Вместе с тем, необходимо отметить, что проблемы с доступом к Facebook и Youtube возможны и по техническим причинам со стороны администраторов социальных сетей и мессенджеров", - говорится в ответе Абаева.
Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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Русская 7 (Посетители) Сегодня, 14:38
Если б это было в США и Европе, то отключили бы в секунду всю сеть, а не отдельные страницы. А виновных, естественно, на эшафот. У нас тут ещё нянчатся с "либерастами".
 
 

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