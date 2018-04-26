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Тимошенко возглавила президентский рейтинг на Украине

Просмотров:65 Опубликовано: Сегодня, 16:26
Тимошенко возглавила президентский рейтинг на Украине
Фото: © РИА Новости
Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко с около 14% поддержки лидирует в президентском рейтинге, за действующего главу государства Петра Порошенко готовы проголосовать 9% избирателей, свидетельствуют данные исследования социологической группы "Рейтинг", представленные в четверг на пресс-конференции, передает РИА Новости.

Очередные президентские выборы на Украине пройдут весной 2019 года.

В частности, согласно результатам опроса, среди респондентов, которые намерены принять участие в голосовании и уже определились с выбором, за Тимошенко готовы проголосовать 14%, за экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко — 11%, за Порошенко, сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" в украинском парламенте Юрия Бойко и певца Святослава Вакарчука — по 9%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко и шоумена Владимира Зеленского — по 8%, а за лидера партии "За жизнь" Вадима Рабиновича — 6%.

По данным организаторов соцопроса, результаты свидетельствуют о том, что на выборах президента будет назначен второй тур. Он назначается, если ни у одного из кандидатов нет более 50% голосов.

В опросе приняли участие 6 тысяч совершеннолетних жителей Украины по всей территории страны в период с 10 по 22 апреля.
Источник: zakon.kz
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