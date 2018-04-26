Полиция Казахстана будет собирать данные о туристах через отели

Полиция Казахстана внедряет в гостиницах информационную систему E-Hotel, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.
Как сообщили в полиции, информационная система E-Hotel даст возможность в режиме реального времени получать данные о прибывших туристах, вести учет их прибытия и убытия без посещения органов внутренних дел. Отмечается, что система вводится в рамках госпрограммы "Цифровой Казахстан", о чем объявил заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев на 21-м заседании Координационного совета руководителей компетентных органов государств - участников ОДКБ по вопросам борьбы с незаконной миграцией.
"Принимаются последовательные меры по повышению привлекательности нашей страны для иностранцев, уже сделан ряд конкретных шагов. Граждане 61 страны, в то числе стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР - 35 государств), освобождены от виз при въезде на срок до 30 суток. С Китайской Народной Республикой подписан меморандум об упрощении групповых туристских поездок. В соответствии с ним групповые туристические визы оформляются в ускоренном порядке", - приводят в ДВД слова Тургумбаева.
Он напомнил, что до конца 2018 года в экспериментальном порядке установлен 72-часой безвизовый режим для граждан Китая и Индии, следующих транзитом через аэропорты Астаны и Алматы. Транзитные авиапассажиры могут до трех суток находиться вне аэропортов с выходом в город без виз.
"Граждане 56 экономически развитых и политически стабильных стран регистрируются Пограничной службой уже при пересечении границы, посещать для этого миграционную службу нет необходимости (регистрация оформляется на срок действия визы или безвизового пребывания). Другие иностранцы могут зарегистрироваться в онлайн-режиме, что сделало эту процедуру более удобной и сократило время ее прохождения до нескольких минут (ранее регистрация производилась в течение рабочего дня)", - отметил замминистра Ерлан Тургумбаев.
Отмечается, что в 2017 году из Министерства иностранных дел в миграционную службу МВД передано оформление приглашений на въезд иностранцев в Республику Казахстан. Теперь заявление на выдачу визы можно подать в любом регионе Казахстана, а не только в Астане и Алматы, как это было раньше.
"Уже с 1 июля 2018 года будет начата выдача электронных виз. Иностранцам не надо будет посещать консульские учреждения Казахстана, визу можно будет получить через Интернет, одновременно будет осуществлена регистрация по планируемому адресу проживания в Казахстане. Кроме того, учитывая, что значительная часть иностранцев въезжает для работы, упрощается процедура выдачи разрешений на трудовую деятельность. Оправдала себя внедренная с 2014 года практика упрощенной выдачи гражданам стран СНГ разрешений на работу у физических лиц (так называемых патентов). С момента введения данного института выдано около миллиона разрешений на занятие трудовой деятельностью, в бюджет в виде налогов и платежей поступило свыше 10 миллиардов тенге", - уточнил Ерлан Тургумбаев.
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