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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Иран призвал мусульман объединиться против США

Просмотров:164 Опубликовано: Сегодня, 18:08
Иран призвал мусульман объединиться против США
Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал все мусульманские страны объединиться против США. Об этом в четверг, 26 апреля, он заявил в эфире национального телевидения, предает Reuters.

«Иранская нация успешно сопротивляется попыткам Соединенных Штатов и других заносчивых государств унизить ее», — сказал он.

Это заявление стало реакцией властей Ирана на высказывание президента США Дональда Трампа о том, что Ближний Восток «не протянет и недели без помощи Вашингтона». «Такие слова унизительны для мусульман», — добавил Хаменеи. Духовный лидер страны отметил, что в регионе «продолжаются войны между странами, которые объединяет ислам».

25 апреля президент страны Хассан Рухани призвал США покинуть регион, передавал телеканал Mehr. «Убирайтесь! Без вас тут станет безопаснее, — сказал он. — Помогли вы с безопасностью, продавая оружие саудовцам и сбрасывая бомбы на граждан Йемена?»

Ранее США обвинили Иран в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. По мнению Вашингтона, Тегеран, поддерживая повстанцев-хуситов в Йемене, подрывает процесс урегулирования конфликтов в регионе.

В Йемене несколько лет идет гражданская война. Одна из воюющих сторон — боевое крыло хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах») и лояльная бывшему руководству страны часть армии, другая — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.
Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 3 )

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Satuk (Посетители) Сегодня, 19:36
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал все мусульманские страны объединиться против США.
Мы бы рады,но ................................................................................
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 19:32
Parsy yeli qaida, biz qaida.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Bass66
  • Satuk
 Thornhill (Посетители) Сегодня, 18:11
Саудиты и казахи не поддержат, потому, что деньги в США прячут!
 
 

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