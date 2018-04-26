Китай подготовил ответ на санкции США

Китай подготовил план ответных мер на любые возможные протекционистские и односторонние действия США, заявил на пресс-конференции официальный представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн, сообщает vestifinance.ru.
«Мы отметили соответствующие заявления американской стороны, и я хотел бы подчеркнуть, что Китай решительно выступает против любых протекционистских и односторонних действий… Китайская сторона будет следить за заявлениями и действиями США, мы уже приготовили меры реагирования на любые возможные действия со стороны Вашингтона», — ответил Гао Фэн на вопрос о возможном введении в США новых ограничений в отношении китайских инвестиций. Китай не будет девальвировать юань из-за спора с США
Гао Фэн добавил, что «на протяжении долгих лет китайские предприятия инвестировали в бизнес на территории США, что поспособствовало созданию рабочих мест и стало серьезным вкладом в экономическое развитие США».
По его словам, из-за существующей сейчас неопределенности в инвестиционной сфере многие китайские предприятия сократили инвестиции в США или вообще отказались от планов обосноваться на американском рынке, сообщило РИА «Новости».
"Мы надеемся, что США будут предпринимать больше действий в соответствии с нормами экономического развития, будут приспосабливаться к тенденциям глобального экономического развития, что поспособствует долгосрочному и стабильному развитию как экономики США, так и всей глобальной экономики", — сказал Гао Фэн.
Заявления китайской стороны прозвучали на фоне продолжающегося торгового конфликта с США, который начался из-за введения Вашингтоном импортных пошлин на сталь и алюминий и угроз ввести дополнительные пошлины, затрагивающие китайский экспорт в эту страну на сумму до 150 млрд долларов в год. Пекин анонсировал симметричные ответные меры и назвал действия США протекционизмом и нарушением принципов международной торговли.
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