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Двухлетний ребенок случайно завел машину и насмерть задавил свою 28-летнюю маму

Просмотров:224 Опубликовано: Сегодня, 20:45
Двухлетний ребенок случайно завел машину и насмерть задавил свою 28-летнюю маму
Кадр из видео
28-летнюю Кирстен Раэйн Пирсон из Алабамы, США, насмерть задавил машиной ее маленький сын. Ребенок случайно привел автомобиль в движение и наехал на стоящую перед ним девушку, сообщает Life.ru со ссылкой на The Sun.

В результате наезда Кирстен получила тяжелую травму грудной клетки. После случившегося женщину немедленно доставили в больницу на вертолете, но в пути ей стало хуже. По прибытии в больницу молодая мать была объявлена мертвой. В настоящий момент обстоятельства трагедии расследует полиция, но, скорее всего, ее признают несчастным случаем.

Заботу о маленьком внуке взяли на себя родители девушки. На своей странице в Facebook они пообещали окружить ребенка любовью и вниманием и не стали сообщать детали случившегося.
Источник: kazpravda.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 21:48
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