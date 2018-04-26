Двухлетний ребенок случайно завел машину и насмерть задавил свою 28-летнюю маму

28-летнюю Кирстен Раэйн Пирсон из Алабамы, США, насмерть задавил машиной ее маленький сын. Ребенок случайно привел автомобиль в движение и наехал на стоящую перед ним девушку, сообщает Life.ru со ссылкой на The Sun.



В результате наезда Кирстен получила тяжелую травму грудной клетки. После случившегося женщину немедленно доставили в больницу на вертолете, но в пути ей стало хуже. По прибытии в больницу молодая мать была объявлена мертвой. В настоящий момент обстоятельства трагедии расследует полиция, но, скорее всего, ее признают несчастным случаем.



Заботу о маленьком внуке взяли на себя родители девушки. На своей странице в Facebook они пообещали окружить ребенка любовью и вниманием и не стали сообщать детали случившегося.