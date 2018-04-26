Закрыт один из опаснейших в мире сайтов

Европол совместно с Национальным криминальным агентством Великобритании (NCA) заблокировал сайт Webstresser.org, связанный с миллионами кибератак по всему миру. Об этом сообщает Bleeping Computer, передает Lenta.ru.
Журналисты называют сайт "крупнейшим сервисом для DDoS-атак": он позволял преступникам заказывать атаки, часть из которых впоследствии была направлена на ведущие банки Великобритании. Сотрудники NCA уверены, что злоумышленники использовали Webstresser для нападения на финансовые учреждения в 2017 году: тогда банки понесли потери в сотни тысяч фунтов стерлингов.
Стражи порядка уже арестовали шестерых подозреваемых в создании сервиса.
"Преступники по всему миру использовали webstresser.org, который можно было арендовать всего за 14,99 доллара США, чтобы запустить более четырех миллионов атак", – заявил представитель национального криминального агентства.
Он добавил, что заказать DDoS-атаку на сайте могли даже технически необразованные пользователи.
Ранее эксперты безопасности из компании Google’s Project Zero нашли уязвимость "средней тяжести" в операционной системе Windows 10 S.
По словам специалистов, брешь в системе позволяет злоумышленникам запускать произвольный код для взлома ОС, разработчики которой во время релиза операционной системы обещали пользователям "оптимизацию безопасности и повышение производительности".
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