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Ким Чен Ын стал первым лидером КНДР, посетившим Республику Корея

Просмотров:230 Опубликовано: Сегодня, 07:01
Ким Чен Ын стал первым лидером КНДР, посетившим Республику Корея
Фото © Korea Broadcasting System via AP
Лидер КНДР Ким Чен Ын в пятницу пересек границу в пограничном пункте Пханмунджом, став первым северокорейским лидером, посетившим Республику Корея, передает ТАСС.

Перед этим он обменялся рукопожатием с президентом Республики Корея Мун Чже Ином, которое длилось около 30 секунд. При этом каждый из них оставался на своей стороне границы, они обменялись несколькими репликами. Северокорейского лидера сопровождает высокопоставленная делегация в составе из девяти человек.

После этого президент Республики Корея Мун Чжэ Ин по приглашению лидера КНДР Ким Чен Ына сделал шаг на северокорейскую сторону границы, там лидеры двух государств сфотографировались.

В сопровождении почетного караула они проследовали к Дому мира, где в ближайшее время пройдет саммит. Караул был одет в традиционные одеяния королевской гвардии эпохи Чосон.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Satuk (Посетители) Сегодня, 07:14
Вот это хорошо. Будет добрый мир и единая страна с двумя провинциями,только не мешайте им и уберите американские базы пусть едут домой гамбургеры жрать. lol
 
 

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