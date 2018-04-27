Ким Чен Ын стал первым лидером КНДР, посетившим Республику Корея

Лидер КНДР Ким Чен Ын в пятницу пересек границу в пограничном пункте Пханмунджом, став первым северокорейским лидером, посетившим Республику Корея, передает ТАСС.



Перед этим он обменялся рукопожатием с президентом Республики Корея Мун Чже Ином, которое длилось около 30 секунд. При этом каждый из них оставался на своей стороне границы, они обменялись несколькими репликами. Северокорейского лидера сопровождает высокопоставленная делегация в составе из девяти человек.



После этого президент Республики Корея Мун Чжэ Ин по приглашению лидера КНДР Ким Чен Ына сделал шаг на северокорейскую сторону границы, там лидеры двух государств сфотографировались.



В сопровождении почетного караула они проследовали к Дому мира, где в ближайшее время пройдет саммит. Караул был одет в традиционные одеяния королевской гвардии эпохи Чосон.