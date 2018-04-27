Половина казахстанских артистов не умеют петь вживую - продюсер Жан Муканов

Известный в казахстанском шоу-бизнесе продюсер Жан Муканов считает, что половина артистов отечественной эстрады не умеют петь вживую. Об этом он сказал корреспонденту Tengrinews.kz, рассказывая о новом телевизионном проекте "Салем Улы Дала".



Каждое воскресенье на площадке ТРЦ "Хан Шатыр" с семи до девяти вечера собирается огромное количество зрителей, чтобы насладиться музыкальным шоу, а все потому, что здесь артисты поют вживую. Впрочем, это одно из условий воскресного праздника, который создают организаторы.



"Проект "Салем Улы Дала" уникальный, ему нет аналогов на отечественном рынке. Это абсолютно "живой" проект, настоящий. Шоу идет в прямом эфире на Седьмом канале с семи до девяти часов вечера. Наша главная задача - чтобы жители и гости столицы могли каждое воскресенье наслаждаться шоу. В каждом выпуске участвуют не меньше пяти известных артистов казахстанской эстрады, только поющие звезды. К большому сожалению, у нас половина артистов не умеют петь вживую, поэтому на проекте присутствуют только те, кто умеет петь своим голосом", - рассказал Жан Муканов.



По его словам, многие звезды из-за ряда причин привыкли петь под фонограмму.



"Маржан Арапбаева после выступления на проекте "Салем Улы Дала" призналась, что давно не испытывала такого удовольствия на сцене. Она сказала, что приходится петь под фонограмму чаще из-за некачественного звука. На прошлой неделе артистка пела вживую, чувствовала энергию, ей было комфортно. У Маржан Арапбаевой невероятно высокий диапазон голоса", - поделился организатор проекта.



Жан Муканов отметил, что не все площадки имеют должное техническое оснащение, чтобы выступать вживую. Проект "Салем Улы Дала" - один из немногих, предоставляющих такую возможность.



Впервые звезды казахстанской эстрады и Седьмой канал подарили казахстанцам новое музыкальное интерактивное телешоу 8 апреля. С тех пор шоу продолжается каждое воскресенье.



На сцене со своими самыми известными песнями выступили Луина и Дастан Оразбеков, Газизхан Шекербеков и молодой артист Амре, а гвоздем программы стал Айкын Толепберген, песни которого встречали громом аплодисментов.



Через неделю, 15 апреля, выступили музыкальные группы K-POP-индустрии.



"Были такие группы, как Newton, Moonlight, Black Dial, Mad Men. Они, к сожалению, не так популярны среди взрослого контингента, но имеют невероятную популярность среди молодежи. Мы побили рекорд, пришло посмотреть свыше 10 тысяч людей. Я даже немного испугался. Потому что фанаты K-POP-индустрии крайне неспокойные", - с улыбкой отметил Жан Муканов.



В третьем выпуске шоу "Салем Улы Дала" выступили Айдана Меденова, Маржан Арапбаева, Алмаз Кишкенбаев, Арман Камерденов, группа "Жигиттер" и Курмаш Маханов.



"Когда меня просят пригласить того или иного артиста, но они не выступают, значит, эти артисты не поют вживую. И они сами боятся выступать на этой сцене, потому что боятся опозориться", - добавил продюсер.



Одной из главных составляющих передачи стала рубрика Impressario Live, в которой артисты делятся актуальными и эксклюзивными новостями, сообщают о планах и новых съемках.



В это воскресенье, 29 апреля, телезрителей порадуют такие звезды, как Айдана Меденова и Бауржан Сатов, они выступают в роли ведущих. На сцене выступят Акбота Керимбетова, Абдижаппар Алкожа, Роза Алкожа, Еркин Нуржанов, Гульнур Оразмбетова.



Организаторы обещают вновь устроить праздник и порадовать гостей. Не исключено, что в ближайшие выходные на сцене шоу прозвучат новые песни.