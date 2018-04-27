В Казахстане не будет списания ипотечных долгов

Наибольшая доля проблемных заемщиков в Казахстане сформировалась в период с 2004 по 2009 годы в основном из-за финансового кризиса 2008-го, когда устанавливались непомерные суммы вознаграждения, из-за чего заемщики не могли обслуживать займы, сообщил начальник управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций Нацбанка Александр Терентьев. Стоит отметить, что ранее президент Нурсултан Назарбаев поручил Нацбанку совместно с правительством внести предложения о целесообразности расширения программы помощи ипотечникам.



В ходе круглого стола, организованного регулятором, Александр Терентьев напомнил, что в апреле 2015 года правление Нацбанка утвердило программу рефинансирования, и на ее реализацию было выделено 130 млрд тенге. В результате граждане получили возможность рефинансировать остаток основного долга по займу за вычетом капитализированных сумм по ставке не более 3% годовых. К настоящему времени почти 23 тыс. казахстанцев сохранили жилье в рамках рефинансирования.



«Проведенный мониторинг ипотечного рынка выявил наиболее уязвимые в текущей экономической ситуации категории заемщиков — это физические лица, имеющие обязательства в иностранной валюте. В связи с этим Национальный банк уже приступил к расширению действующей программы. Это позволит окончательно решить вопрос по валютным ипотечным займам населения, которые были предоставлены до 1 января 2016 года», — сказал Александр Терентьев.



Планируется, что до 2026 года число рефинансированных займов достигнет 40 тыс. Вследствие необходимости решить проблему валютной ипотеки постановлением правления Нацбанка от 27 марта 2018 года в программу рефинансирования внесли изменения, направленные на перевод долларовой ипотеки в тенговую. Таким образом, планируется рефинансирование валютных ипотечных займов физлиц, полученных до 1 января 2016 года, в тенге по курсу Нацбанка на 18 августа 2015 года, то есть до перехода на режим инфляционного таргетирования и плавающего курса. По этой схеме долговое бремя будет облегчено примерно для 21 тыс. казахстанцев.



Однако есть важное условие: сроки рефинансирования определены до 30 декабря 2018 года, поэтому заемщик должен до 15 декабря подать соответствующее заявление в банк. Столь короткие сроки Александр Терентьев объяснил негативным опытом от реализации программы ипотечных заемщиков, которые получили займы с 2004 по 2009 годы. По его словам, после изучения того опыта было принято решение поставить очень сжатые сроки.



При этом Терентьев подчеркнул, что на компенсацию госпошлины социально уязвимым заемщикам Нацбанк потратит из своих средств 1,5 млрд тенге, на компенсацию валютной разницы — 15−16 млрд.



«Национальным банком продолжается работа по усилению защиты прав потребителей финансовых услуг в части сокращения расходов заемщиков при получении и обслуживании займов. В рамках проекта закона по вопросам защиты прав собственности и арбитража Национальным банком совместно с министерством юстиции разработана поправка, согласно которой банки не вправе будут по договорам банковского займа, заключаемым с физическими лицами, устанавливать и взимать комиссии за ведение банковского счета, связанного с выдачей и обслуживанием банковского займа, а также за зачисление займа на банковский счет», — рассказал Терентьев.



Ипотечные заемщики, которые получили займы в период с 2004 по 2009 годы, могут подать заявку на рефинансирование займа в случае погашения долга до 36,5 млн тенге.



Вместе с тем Александр Терентьев предупредил, что у граждан не должно создаваться ложного представления, что все эти меры приведут к полному списанию долгов и что по займам можно будет не платить, это меры облегчения долгового бремени, а не его стопроцентного списания. Полного прощения долгов ждать не нужно, заметил он, подчеркнув, что людям пошли навстречу и максимально облегчили процесс погашения долгов по ипотеке.



Он сообщил, что регулятор предложил на законодательном уровне дать банкам право сдавать в аренду жилье, перешедшее в их собственность по долгам заемщиков. Это позволит заемщику максимально долго жить в этом помещении и оставит за ним возможность вернуть жилье в собственность после оплаты аренды.



«Принимаемые меры позволят окончательно разрешить ситуацию с проблемными ипотечными заемщиками, и дальнейшая деятельность регулятора будет направлена на стимулирование ипотечного кредитования, усиление контроля за качеством оказываемых финансовых услуг и повышение финансовой грамотности населения. Валютным заемщикам из-за корректировок курса тенге сейчас очень сложно обслуживать свои займы. Очень надеемся, что проводимая работа позволит закрыть вопрос с проблемными ипотечными заемщиками», — отметила присутствовавшая на конференции председатель ОО «Ел бірлігі» Шолпан Ризабекова.