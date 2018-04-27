В ежегодном рейтинге свободы слова Казахстан занял 158-е место

В ежегодном рейтинге свободы слова и печати Press Freedom Index 2018, опубликованном международной правозащитной организацией «Репортеры без границ», Казахстан занял 158-ю позицию из 180 возможных. Об этом сообщает портал EurAsia Daily.
На самых нижних строчках оказались Туркменистан (178), Эритрея (179) и Северная Корея (последнее место).
Россия расположилась на 148-м месте.
Согласно рейтингу, первое и второе места заняли Норвегия и Швеция. Нидерланды поднялись на третье, опустив на четвертое место Финляндию, ранее занимавшую первую строчку (2009 - 2016 гг).
Из стран Центральной Азии Киргизия занимает 98-е место, Таджикистан — 149-е, Узбекистан — 165-е. Монголия заняла 71-е место в рейтинге.
При составлении индекса свободы прессы учитывались уровень злоупотребления информацией, наличие плюрализма, независимость СМИ, внешняя и внутренняя цензура и законодательство о СМИ.
Напомним, ранее министр информации и коммуникаций Даурен Абаев сообщил, что свобода слова в Казахстане находится на высоком уровне.
«У нас есть свобода слова. Если не трактовать, что свобода слова должна быть абсолютной, то я думаю, что примерно на отметке 8 баллов из 10», - отметил он.
Справка:
Индекс свободы прессы — это ежегодное классифицирование стран, составляемое и публикуемое «Репортёрами без границ», основанное на оценке организаций по данным относительно свободы печати в данных учреждениях. Небольшие страны, такие, как Андорра, не включаются в доклад. Меньший балл свидетельствует о большей свободе печати.
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