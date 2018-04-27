Неравными выплатами ветеранам к 9 Мая возмутился Сапарбаев

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев возмутился распределением материальной помощи участникам Великой Отечественной войны, сообщает "Мой город".



В акимате Актобе сообщили, что 55 участникам и инвалидам войны к Дню Победы выплатят по 300 тысяч тенге: единовременная выплата - 120 тысяч тенге и на оздоровление -180 тысяч тенге. Восьми участникам и инвалидам войны в Алгинском, Мартукском, Мугалжарском и Хромтауском районах решили выплатить от 100 до 200 тысяч тенге. Аким области раскритиковал такое решение.



"По какому принципу вы решили выделить одним ветеранам 300 тысяч, другим 100? Все должны получить по 300 тысяч. Помимо этого, все ветераны должны быть окружены вниманием, заботой, получить продуктовые корзины и другие подарки", - заявил Бердыбек Сапарбаев подчиненным.



В Актюбинской области проживают 63 участника и инвалида Великой Отечественной войны и 6 258 тружеников тыла.



В 2018 году участники и инвалиды Великой Отечественной войны Астаны получат по 511 тысяч 135 тенге.



В Алматы, по сообщению пресс-службы акимата, предусмотрено повышение единовременной социальной помощи ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны со 150 до 250 тысяч тенге и приравненным к ним лицам с 30 до 50 тысяч тенге.