«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 27 Апреля
+19...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 327.92 KZT
  • €1 = 399.31 KZT
  • 1 RUB = 5.23 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Неравными выплатами ветеранам к 9 Мая возмутился Сапарбаев

Просмотров:122 Опубликовано: Сегодня, 11:24
Неравными выплатами ветеранам к 9 Мая возмутился Сапарбаев
Фото из архива ©Tengrinews.kz
Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев возмутился распределением материальной помощи участникам Великой Отечественной войны, сообщает "Мой город".

В акимате Актобе сообщили, что 55 участникам и инвалидам войны к Дню Победы выплатят по 300 тысяч тенге: единовременная выплата - 120 тысяч тенге и на оздоровление -180 тысяч тенге. Восьми участникам и инвалидам войны в Алгинском, Мартукском, Мугалжарском и Хромтауском районах решили выплатить от 100 до 200 тысяч тенге. Аким области раскритиковал такое решение.

"По какому принципу вы решили выделить одним ветеранам 300 тысяч, другим 100? Все должны получить по 300 тысяч. Помимо этого, все ветераны должны быть окружены вниманием, заботой, получить продуктовые корзины и другие подарки", - заявил Бердыбек Сапарбаев подчиненным.

В Актюбинской области проживают 63 участника и инвалида Великой Отечественной войны и 6 258 тружеников тыла.

В 2018 году участники и инвалиды Великой Отечественной войны Астаны получат по 511 тысяч 135 тенге.

В Алматы, по сообщению пресс-службы акимата, предусмотрено повышение единовременной социальной помощи ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны со 150 до 250 тысяч тенге и приравненным к ним лицам с 30 до 50 тысяч тенге.
Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 11:35
Bul akimniń ozine jasagan PR-ma? Alde, jetpegen aqshany oziniń qaltasynan toleyin dep otyr ma?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика