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Запретить примирение по делам о пытках предлагает Генпрокуратура Казахстана

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:12
Запретить примирение по делам о пытках предлагает Генпрокуратура Казахстана
Иллюстративное фото: vestikavkaza.ru
За последние 4 года в Казахстане за пытки осуждены 86 должностных лиц, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Сообщается, что ежегодно в Казахстане регистрируется порядка 700 заявлений о пытках и насилии. В целях комплексного решения проблем пыток и жестокого обращения в сфере уголовного правосудия Генеральной прокуратурой в 2017 году инициирован проект "К обществу без пыток".

В Проекте учтен лучший мировой опыт борьбы с пытками, стандарты и рекомендации профильных Комитетов ООН, а также особенности национальной правовой системы и законодательства. Проект планируется реализовать до 2019 года.

В настоящее время Генеральной прокуратурой разработан законопроект о новых шагах по повышению эффективности превенции пыток. В нем предлагается ввести запрет на освобождение от уголовной ответственности лиц, совершивших пытки, в связи с примирением с потерпевшим и деятельным раскаянием.

Также отмечено, что с целью профилактики пыток продолжается оснащение колоний видеокамерами, а также обеспечение их сотрудников видеорегистраторами.

Сообщается, что в целях профилактики пыток на стадии досудебного расследования в правоохранительных органах создано 490 специальных прозрачных кабинетов для допросов, оснащенных видеокамерами. Родственники допрашиваемых лиц в режиме реального времени могут наблюдать за допросом в специально отведенных местах.

"Эти меры способствовали снижению на четверть (с 38 до 27 тысяч) количества жалоб на действия и решения правоохранительных органов, вдвое на незаконные методы ведения следствия (с 4,7 до 2,6 тысяч) и необоснованные доставления граждан (со 112 до 54)", - сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве добавили, что, для повышения качества расследования уголовных дел о пытках по поручению Генерального Прокурора Кайрата Кожамжарова Академией правоохранительных органов разработана методика по расследованию заявлений о пытках на основе Стамбульского протокола, которая направлена во все правоохранительные органы и специализированные ВУЗы для изучения и применения в практической деятельности.

В феврале и апреле 2018 года состояние законности в уголовно-исполнительной системе страны, в том числе меры по противодействию пыткам рассмотрены на заседаниях Координационного совета и расширенной коллегии ведомства, где Генеральный Прокурор поставил конкретные задачи по обеспечению "нулевой терпимости" к пыткам и насилию. В ходе конференции участники мероприятия сошлись во мнении, что данная работа ведется заинтересованными органами последовательно с ориентиром на международные стандарты в области защиты прав и свобод человека.
Источник: tengrinews.kz
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